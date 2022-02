Mejorar la salud íntima con la Clínica MAVE Emprendedores de Hoy

Después del parto o en edades medianas, muchas mujeres pueden experimentar problemas con el tono muscular y la laxitud en sus áreas íntimas. Esto puede causar vergüenza con las parejas sexuales y una sensación general de inconformidad y merma de confianza.

Hay mujeres para las cuales, al momento del coito, las relaciones sexuales pueden generar malestar. En ese sentido, estas pueden llegar a ser mucho más placenteras y cómodas con la aplicación del tratamiento BTL Ultra Femme, un sistema de radiofrecuencia para el canal íntimo, los labios mayores y el resto de la zona externa íntima, que estimula la producción de colágeno y elastina para una mejor calidad de la piel, reafirmando y tonificando dichas áreas.

En Clínica MAVE, entienden que para algunas personas la salud íntima puede ser un problema y, para ellas, ofrecen de manera exclusiva en Zaragoza un procedimiento no invasivo, indoloro y sin tiempo de inactividad para mejorar el bienestar íntimo de la mujer, pudiendo tratar la zona íntima femenina interna y externa en una misma sesión y en un breve período de tiempo.

Tratamiento de rejuvenecimiento íntimo sin cirugía El procedimiento de aplicación de esta innovadora técnica consiste en la inserción de un puntal individual que generará un calentamiento volumétrico de 360 grados en la zona íntima y cuyo tamaño se ajusta a las características de cada paciente. El dispositivo permanece en la zona unos ocho minutos aproximadamente, desplazándose con movimientos lentos hacia adentro y hacia afuera, de manera que la energía abarque toda la zona.

Las ondas de radiofrecuencia se emiten para generar una temperatura a más de 40 grados en el tejido (calor leve), que favorecerá al aumento de la irrigación sanguínea y la perfusión. Este efecto genera el engrosamiento de las paredes íntimas e induce la producción de colágeno y elastina, lo que aporta la firmeza necesaria para contribuir a resolver situaciones incómodas como la distensión o la incontinencia urinaria leve.

Después de una exhaustiva evaluación de cada caso, los especialistas de la Clínica MAVE recomendarán la cantidad de sesiones que necesita la paciente, por lo general, de 3 a 4 procedimientos, uno por semana.

Tratamiento seguro en manos de expertos El equipo de especialistas de este centro de salud, guiado por el reconocido médico especialista en antienvejecimiento y cirugía estética, Dr. Mauricio Aguilar, aplica este procedimiento con toda la pericia y conocimiento necesario para dar las mejores garantías de éxito. Desde la primera sesión, las pacientes notan mejoría en sus relaciones íntimas y en su día a día.

El rejuvenecimiento de la zona íntima con radiofrecuencia no requiere de anestesia ni reposo, es decir, la paciente puede realizarse este tratamiento y luego seguir con sus actividades durante el resto del día. Además, el tratamiento también suele aplicarse para aportar firmeza y suavidad de la piel de los labios mayores, la zona del perineo y las ingles con el uso de otro cabezal específico.

El BTL Ultra Femme 360 es una técnica segura, indolora y eficaz para mejorar la salud íntima femenina, con el acompañamiento del mejor equipo médico de Zaragoza, que se ha formado en la aplicación de este método que augura mayor plenitud y satisfacción en las pacientes que confían en su profesionalidad y esmerada atención.



