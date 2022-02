Occam se especializa en inbound marketing para IT y Blockchain aceptando, además, pago en criptomonedas Comunicae

viernes, 18 de febrero de 2022, 08:03 h (CET) Occam Agencia Digital dispone de un amplio portfolio de servicios de Inbound Marketing que ayudará a las empresas tecnológicas a transmitir el valor de sus productos, incrementar la visibilidad online de la marca y atraer clientes potenciales de forma natural. Consciente del potencial de la tecnología en la sociedad, la compañía también aceptará pagos con criptodivisas La tecnología cambia constantemente y es difícil prever su futuro, pero cumple un papel fundamental en la sociedad: ayuda a que sea más exigente, participativa y con una visión más amplia del entorno en el que vive. Sin embargo, de nada sirve tener la mejor fórmula tecnológica o el avance más puntero si nadie está ahí para verlo.

Con el objetivo de dar el impulso que necesita el sector tecnológico, Occam Agencia Digital se ha especializado en los servicios de Inbound Marketing para empresas IT y Blockchain. El valor de los productos y servicios tecnológicos es enorme, pero se queda en nada cuando no saben cómo transmitirlo.

Una de las formas de solucionar este problema es a través de la metodología Inbound que Occam pone al servicio del sector. Permite optimizar procesos de marketing, atraer clientes potenciales y cerrar ventas. Sin embargo, no vale para todos los negocios. Cobra sentido con productos o servicios que requieren educar al cliente, paso a paso, con información de valor, como sucede con la mayoría de soluciones tecnológicas, que necesitan mucha investigación y recopilación de datos.

Algunos de estos negocios son: plataformas exchange para la inversión en criptomonedas; programas formativos para crear, lanzar y comercializar a través de procesos de tokenización; proyectos basados en Smart Contract; plataformas Real Estate para invertir en el sector inmobiliario con tecnología Blockchain; consultoras de servicios y nuevas tecnologías; etc.

No importa si son empresas que están dando sus primeros pasos, si ya han recorrido un largo camino, o si han probado multitud de técnicas que no acaban de funcionar. El Inbound Marketing es un método eficaz que funciona con esta tipología de negocio, atrayendo prospectos, convirtiéndolos en clientes fieles y obteniendo resultados prácticos y medibles. Es el efecto de una estrategia bien planificada.

Gracias al método emplead por Occam, las empresas del sector IT y Blockchain pueden transmitir el potencial de sus soluciones sin dificultad. Para ello, se sigue una lógica basada en las fases de atracción, conversión, cierre y fidelización. Es un proceso continuo en el que no pueden faltar las herramientas de marketing de contenidos, posicionamiento web, redes sociales, marketing automation y CRM de HubSpot, entre otras.

La empresa confía en los resultados de la tecnología Blockchain. Tanto, que ya acepta pagos en criptomonedas. Porque la cuestión no es cambiar, sino evolucionar y anticiparse al futuro. En Occam sabían que este sector podía conectar con los principios de la metodología de marketing basada en la atracción. Ahora, ofrece la oportunidad de dar a conocer las aportaciones tecnológicas a la sociedad, generar confianza y credibilidad de marca, producir contenidos de valor que enamoran, aumentar las visitas y convertir la página web en una herramienta de atracción de clientes.

Con Occam Agencia Digital, se puede explorar el mundo del Inbound Marketing de la mano de un equipo especializado en el sector IT y Blockchain

