Superación personal y capacidad de ayudar a otras personas con la formación en coaching transformacional de Escuela Transformacional

Gran parte de la sociedad no está conforme con la vida que lleva a día de hoy. Las inseguridades, el no llegar a las metas propuestas y el no saber cómo afrontar los problemas son algunos de los motivos principales. En estos casos, el asesoramiento de profesionales que ayuden a transformar la vida de forma positiva es necesario.

En este contexto, la Escuela Transformacional ofrece un curso de coaching transformacional para quienes estén interesados en ayudar a los demás. Este curso es, además, un aliado para los inscritos, ya que podrán poner en práctica lo aprendido para trabajar en sí mismos, superar sus obstáculos y miedos.

El curso de coaching de Escuela Transformacional Este curso de coaching transformacional prepara a las personas para trabajar en sí mismos y para que con lo aprendido, puedan ayudar a otros a cambiar su vida de forma positiva. De esta manera, los alumnos deberán realizar en primer lugar autocoaching para después tener las habilidades y conocimientos necesarios para poder ayudar a los demás a empoderarse y a lograr sus objetivos.

A través de este curso, las personas aprenderán a superar barreras, obstáculos y miedos que impiden alcanzar un propósito. También aprenderán a poner límites, decir no, enfrentar situaciones difíciles, tener desapego a las posesiones materiales, cambiar creencias limitantes y tener pensamientos positivos.

Para este curso, la Escuela Transformacional utiliza el método S.E.R, que incluye varias lecciones para lograr la transformación personal de los inscritos y de terceros. Además, quien se forme como coach transformacional obtendrá ciertos beneficios personales como autoconfianza, desarrollo de inteligencia emocional, nuevos hábitos saludables, eliminación de patrones de comportamiento que son ineficaces, etc. De esta forma, aprenderán a facilitar el aprendizaje de otras personas y a ayudarlas en la obtención de metas propias.

Certificación internacional de coaching transformacional con el método S.E.R La Escuela Transformacional creó el método S.E.R en sus cursos de coaching con la finalidad de que los inscritos incorporen la meditación como un instrumento útil para su vida y la de aquellos a quienes ayuden. Este método cuenta con 10 lecciones incluidas en 3 módulos que son sanar el cuerpo, empoderar la mente y renacer desde el alma.

Cada módulo tiene una parte teórica y ejercicios prácticos de reflexión para que las personas desarrollen lo aprendido, lo cual permite aprender a base de la experiencia. De esta manera, con la meditación, los inscritos hallarán calma, podrán gestionar los conflictos que tengan en su vida diaria y obtendrán bienestar físico y psicológico. Para lograr los objetivos, la escuela proporciona diversos PDF informativos, audios descargables y vídeos explicativos de la meditación. Además, ofrece tutorías online para aclarar cualquier tipo de duda. Al finalizar el curso, la academia entregará un diploma con certificación internacional de coaching transformacional.

Escuela Transformacional tiene como filosofía la transformación personal para poder cambiar a otros. Por eso, forma coaches capacitados para enfrentar la vida desde otra perspectiva tras haber aprendido habilidades que les permiten el autoconocimiento, empoderarse, utilizar el coaching para la propia superación personal y para ayudar a otros.