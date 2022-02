El cuello de camisa como complemento de VinicaMoon Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, el mundo de la moda se ha caracterizado por el uso de prendas versátiles que son capaces de adaptarse como complemento a cualquier atuendo. Muestra de ello, es el cuello de camisa, una prenda imprescindible dentro del armario de mujeres y niños.

Ante esto, VinicaMoon se ha convertido en una de las marcas más populares hoy en día. En su catálogo, se encuentran maxicuellos capaces de adaptarse a camisetas o jerséis entre otros, proporcionando a las personas la oportunidad de cambiar sus looks de forma inmediata con tan solo hacer de este un complemento esencial en su armario.

Vuelve la moda de los años 80 y 90 Retomando la moda de la década de los 80 y 90, las prendas tipo babero han vuelto a estar a la moda en los últimos meses como un complemento ideal en vestidos, jerséis y camisas. También conocidos como cuellos quita y pon, estos maxicuellos se han caracterizado por ser un accesorio versátil, que va bien con cualquier prenda.

Los maxicuellos se han popularizado en la industria de la moda como un elemento que perdurará en el tiempo. Su tendencia empezó en el año 2020 y el 2021, y se espera que en este nuevo año acompañe muchos looks de mujeres y niños.

Combinar diferentes piezas en un solo look y agregar los populares maxicuellos ha sido una de las alternativas más frecuentes entre reconocidas estrellas, lo que ha permitido que este accesorio se convierta en una pieza esencial en diferentes armarios.

Multiplicar los looks en un armario gracias a VinicaMoon Caracterizada como una de las opciones más destacadas en el mercado, VinicaMoon es una tienda online dedicada a la comercialización de maxicuellos diseñados para combinar con diferentes tipos de vestuarios.

Las opciones que ofrece VinicaMoon han funcionado como una alternativa funcional que permiten sacar mayor potencial a las diferentes piezas que forman parte de un armario. Una de las principales características de esta marca ha sido una gran variedad de modelos y confecciones únicas. Adicionalmente, la compañía se ha caracterizado por ofrecer diseños prácticos y fáciles de combinar con cualquier otra prenda, logrando así diferentes estilos para cualquier ocasión.

Asimismo, esta marca ofrece la oportunidad de diseñar los cuellos propios, eligiendo desde la tela hasta opciones de diseño de la preferencia de cada comprador.

Esta tienda online cuenta con un amplio catálogo dividido en cuellos parra mujeres y niños. Además, ofrece descuentos y promociones para los usuarios que deseen adquirir los maxicuellos en su portal web.



