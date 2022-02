Mindhead ayuda a las empresas a conseguir los fondos Next Generation Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Los fondos Next Generation fueron establecidos para solucionar los problemas económicos y sociales que se han derivado con la llegada de la pandemia. Mindhead es una empresa de consultoría experta en sectores como el inmobiliario y el turístico que asesora a los empresarios españoles que desean beneficiarse de este capital.

Son muchas las incógnitas que continúan vigentes en el ámbito empresarial y Mindhead, una organización con 25 años de trayectoria, ofrece todas las herramientas necesarias para enseñar la manera mediante la cual los expertos financieros pueden acceder a estos fondos.

¿Cómo opera la entrega de los fondos Next Generation? Los empresarios deben tener en cuenta que hay proyectos que tienen una mayor prioridad para la entrega de estos fondos del Consejo Europeo como los ecológicos y los planes de ciencia, tecnología, salud, educación, deporte y cultura. Mindhead se convierte en el puente que se requiere entre el sector privado y las entidades públicas para obtener el financiamiento que debe ser justificado antes los ministerios y las comunidades autónomas encargadas de distribuir los 140 mil millones de euros que le corresponden a España. El 18 % de este dinero será destinado a empresas privadas y es ahí donde más se puede requerir de la asesoría de Mindhead, puesto que el acceso a esta financiación es limitado y las probabilidades de obtención de estos recursos presentan restricciones que muchas veces no son comprensibles para las compañías privadas.

Otros servicios de Mindhead A los servicios de asesoría para la obtención de los fondos de Next Generation se suman los de soporte a presidentes y directivos en decisiones cruciales, selección de personal, implementación de nuevas tecnologías, respaldo en procesos de internacionalización, consejos para el incremento en las ventas y acompañamiento en procesos de relevo generacional o profesionalización. El objetivo que busca cumplir Mindhead es hacer que los dolores de cabeza a los que generalmente se enfrentan las organizaciones en el mundo empresarial de hoy encuentren una verdadera solución a sus obstáculos gracias al respaldo de este emprendimiento de consultoría estratégica. Más de dos décadas en el sector empresarial, proyectos en 15 países y más de 2.500 empleados alrededor del mundo, hacen de Mindhead una compañía que encuentra oportunidades económicas donde otras iniciativas mercantiles no las ven y que descubre soluciones financieras en momentos económicos críticos como los generados por el COVID-19.



