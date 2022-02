​No es una fuerza política más Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

viernes, 18 de febrero de 2022, 08:20 h (CET) La relación que el sanchismo ha entablado con Bildu tiene consecuencias muy serias, lo estamos viviendo estos días con la imposición del vaso en las escuelas. El PSOE persigue mantener su estabilidad parlamentaria. El segundo, alcanzar su legitimidad política e histórica mediante pactos con el Gobierno de España.

Los acuerdos de Sánchez con Bildu, trasladados en un futuro no muy lejano a Euskadi, pretenden limpiar de un plumazo el pasado terrorista de Otegi y sus compañeros. Y todo con un único fin: garantizarse el poder en Madrid y perpetuarse al frente del PSOE.

El problema es que la falta de escrúpulos del presidente del Gobierno afecta al corazón de la democracia española. Bildu no es una fuerza política más, sino un partido político orgulloso de su herencia etarra. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

Noticias relacionadas Pormenores expresivos Compromiso, franqueza y sencillez..., quizá fuera suficiente Esa política indeseable y destructiva Pablo Casado lleva escondido desde el 13-F y le está lloviendo porquería por todas partes. Nadie mejor que él hace honor a la «derechita cobarde» Propuesta grave e inquietante Jesús Domingo Martínez, Gerona ​Juicio contra abusos en el clero Josefa Romo Breve análisis electoral Miguel Ángel Diego Núñez