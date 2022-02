Urban Campus abre el primer coliving de obra nueva de España de la mano de Batipart y WHITE Investing RE Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de febrero de 2022, 18:15 h (CET)

El primer coliving de obra nueva en Valencia será un edificio de uso residencial y abrirá sus puertas en 2023.

Urban Campus se expande así a la Comunidad Valenciana, con un edificio de 41 estudios.

Urban Campus lanza su primer proyecto de obra nueva en España colaborando con Batipart (inversor) y con WHITE Investing RE (promotor). Con esta apertura, Urban Campus se expande geográficamente fuera de Madrid y estratégicamente entra en el sector de los edificios de obra nueva. Este nuevo coliving se situará en Valencia, en el barrio en expansión de Ayora, y ya han dado comienzo sus obras. Albergará 41 estudios y más de 200 m² de zonas comunes.

Urban Campus forma parte de este proyecto en las fases de diseño y conceptualización del interior junto con el inversor y el promotor, y una vez abierto, será el encargado de operarlo, a través de un contrato de gestión.

Esta apertura afianza el liderazgo en España de Urban Campus, que busca impulsar este modelo de coliving residencial en las principales ciudades españolas. Para lograr este objetivo, se encuentra en búsqueda activa de oportunidades de suelos y/o activos residenciales para entablar acuerdos con promotores (tal y como se ha hecho con WHITE Investing RE) e inversores para el desarrollo y/o rehabilitación de edificios. En la actualidad, Urban Campus está interesado en desarrollar edificios de usos residenciales de 2.000 m² a 8.000 m² en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Sevilla, Murcia, Palma de Mallorca, Bilbao, etc.

Tras su nacimiento en 2016 en París y su llegada a España en 2017, sumando la buena acogida de sus tres primeros proyectos en la capital, Urban Campus da el pistoletazo de salida a su expansión por el territorio español, y continúa con su crecimiento por Europa. Tras esta apertura, continuará su expansión, con el objetivo de abrir unos 30 edificios en los próximos 5 años.

Para Casilda Mulliez, directora de Expansión de Urban Campus en España y Portugal: “la apuesta por la diversificación geográfica y el desarrollo de nuestro modelo en un edificio de obra nueva, supone el siguiente paso lógico en la expansión de Urban Campus. Gracias a nuestro conocimiento sobre los edificios de coliving ya abiertos, Urban Campus ha demostrado ser capaz de asesorar desde el primer día en el diseño de los edificios y la optimización de los espacios.”

Desde Batipart, Martin Fauchille, director de Adquisiciones España y Portugal, “Estamos encantados de poder realizar esta primera transacción en Valencia, de la mano de Urban Campus. A través de nuestra alianza, queremos impulsar este modelo de coliving residencial en las principales ciudades españolas.”

“Para WHITE Investing RE es un proyecto especial, dado que se trata del primer proyecto coliving con licencia que se lanza en toda España, además de la mano de un inversor como Batipart, y un operador de coliving líder en el mercado como es Urban Campus, lo que nos consolida como un referente en cuanto a proveedor de activos a nivel institucional”, Jose Solero CEO WHITE Investing RE.

Urban Campus Ayora, Valencia coliving El nuevo proyecto de Urban Campus en la ciudad de Valencia es una promoción residencial en modalidad coliving que contará con 41 estudios individuales totalmente amueblados y equipados, y más de 200 m² de áreas comunes: gimnasio, coworking, sala de cine, cocina comunitaria con zona de comedor y salón, lavandería y, en la azotea, barbacoa, duchas y chill out. En definitiva, un inmueble que ofrece todas las comodidades para profesionales que buscan disfrutar de zonas privadas, pero tener acceso a una comunidad internacional y a posibilidades de networking en el mismo edificio.

Urban Campus ofrece alquileres con todo incluido desde tres meses, reservas online y una app, desarrollada internamente, que permite el acceso a eventos semanales y el contacto con todos los miembros de la comunidad, además de contratación de servicios adicionales. Este innovador modelo residencial que pone Urban Campus en el mercado está orientado a profesionales entre 25 a 45 años de edad, que buscan la comodidad de un alquiler con todos los servicios incluidos. Una alternativa más completa que el alquiler tradicional.

Además, en su claro objetivo de impulsar proyectos sostenibles, el proyecto Urban Campus Ayora tratará de obtener la mejor cualificación medioambiental.

Durante el tercer cuatrimestre de 2023 se dará la bienvenida a los primeros inquilinos de este edificio.

Sobre Urban Campus Fundado en 2016, Urban Campus es el primer operador de edificios completos de coliving. Con su innovador modelo, está redefiniendo las reglas de la vivienda residencial en las principales ciudades europeas ofreciendo espacios de coliving y coworking adaptados a los nuevos estilos de vida. Con un ADN propio, basado en cubrir las nuevas necesidades residenciales de los jóvenes profesionales en las grandes ciudades, ofrecen edificios de calidad, crean comunidad y aportan una nueva experiencia residencial.

Sobre Batipart Grupo familiar fundado por Charles Ruggieri en 1988, Batipart invierte y desarrolla proyectos en los sectores inmobiliario, hotelero y turístico en Europa, África y América del Norte. En Europa, el grupo Batipart está presente en siete países: Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Suiza y Luxemburgo a través de sus oficinas en Luxemburgo, París, Toulouse, Madrid y Milán. Sus activos europeos representan 4.000 millones de euros bajo gestión.

Sobre WHITE Investing RE Compañía especializada en la gestión de capital a través de activos y proyectos inmobiliarios.



