Cuarte Verde consigue el Sello de Calidad Verde que garantiza el ahorro energético de la vivienda

jueves, 17 de febrero de 2022, 18:18 h (CET)

El concepto de sostenibilidad ha pasado a ocupar un lugar fundamental en el sector inmobiliario a día de hoy. Esta relevancia se ha visto todavía más en la construcción de nuevos edificios dirigidos a ofrecer a los habitantes una vivienda sostenible que les permita asegurar el ahorro de energía tanto a corto como a largo plazo.

Muestra de lo anterior es Cuarte Verde, una nueva obra diseñada con los más exigentes estándares de calidad y eficiencia energética, aspecto que la ha hecho acreedora del Sello de Calidad Verde. De la mano de la promotora inmobiliaria Grupo Plaza 14, esta nueva construcción no solo destaca por proporcionar eficiencia energética, sino también por promover el contacto con la naturaleza, gracias a su ubicación y estructuración, que brindan una mejor calidad de vida.

Viviendas sostenibles en Zaragoza Cuarte de Huerva es una villa española ubicada al sur de la provincia de Zaragoza, que ha sido posicionada entre las tres localidades más jóvenes de toda España.

Dentro de las ofertas inmobiliarias más destacadas en esta zona se encuentra el Edificio Cuarte Verde, una obra reciente cuyo concepto de diseño se ha enfocado en la sostenibilidad y el respeto hacia el medioambiente.

Se trata de un edificio con viviendas completamente equipadas que disponen de entre 3 y 4 dormitorios y una amplia terraza. Cada uno de los espacios de la propiedad ha sido diseñado para ofrecer confort, comodidad y seguridad a las familias. Pero también ofrece la posibilidad de mejorar su calidad de vida, ya que Cuarte Verde se caracteriza por tener la condición de Edificio de Energía Casi Nula (EECN) y, a su vez, el Sello de Calidad Verde CBCe (Green Building Council España), aspectos que le permiten garantizar permanentemente el ahorro energético en la vivienda.

¿Por qué elegir una vivienda sostenible en Zaragoza? Hoy en día la sostenibilidad se ha convertido en un aspecto imprescindible para la sociedad, y la industria inmobiliaria no ha sido la excepción a este fenómeno. Esto se debe a que se han demostrado continuamente las ventajas que ofrecen las viviendas diseñadas bajo el concepto sostenible.

En este contexto, elegir una vivienda sostenible en Zaragoza supone un ahorro para la economía familiar, ya que al tratarse de edificios de energía casi nula como es el caso de Cuarte Verde, es posible disminuir notablemente el consumo energético, aspecto que se verá reflejado en la factura mensual del servicio. Además, también presenta ventajas a nivel de bienestar, ya que los pisos aseguran una reducción de hasta el 50% de emisiones de dióxido de carbono en su interior, lo que permite que el aire se renueve continuamente y un control de temperatura estable en todas las viviendas.

De igual manera, las propiedades diseñadas con el objetivo sostenible representan un elemento favorecedor no solo para los futuros dueños, sino también para la sociedad al contribuir a la reducción de emisiones a la atmósfera y del consumo energético. Todas estas ventajas han llevado a las viviendas sostenibles en Zaragoza como las de Cuarta Verde a posicionarse como una de las opciones favoritas del sector inmobiliario.



