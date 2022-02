Order In aumenta hasta un 40% la facturación de los restaurantes que permiten pedir y pagar con el móvil Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de febrero de 2022, 17:44 h (CET)

En la actualidad, el sector gastronómico se mantiene en constante innovación en la forma de ofrecer sus productos y servicios con el propósito de incrementar sus ingresos y ofrecer mayor comodidad para los usuarios.

Order In, un innovador software español, ofrece ambas posibilidades de manera simultánea gracias a que posibilita la simplificación de los procesos del negocio hostelero aportando continuos beneficios para propietarios de restaurantes y comensales.

Una de las ventajas que más destaca de la plataforma es la posibilidad de aumentar el ticket medio del comensal hasta en un 40% en los restaurantes que la utilizan.

Incrementar el beneficio de un restaurante con Order In Además de innovar en sus servicios y la accesibilidad que proporciona a los usuarios, Order In destaca por facilitar el funcionamiento de restaurantes con una carta digital interactiva.

Los usuarios de la plataforma pueden pedir lo que deseen de la carta desde sus dispositivos móviles y sin necesidad de llamar a un camarero. De esta forma, las esperas se reducen y la rotación de las mesas aumenta. Se ha comprobado además que dar la posibilidad al comensal de pedir lo que desee en cualquier momento y sin esperas, conlleva a un aumento del ticket medio, demandándose más productos como bebidas o postres, por ejemplo. Pagar rápidamente desde la plataforma y añadir propinas antes de realizar el pago también es posible. En resumen, el cliente pide y paga desde su móvil dentro del restaurante, lo que minimiza las esperas, incrementa la rotación de las mesas y aumenta la facturación del negocio.

Además, con Order In, los restaurantes pueden realizar análisis continuos acerca del comportamiento de sus clientes e implementar estrategias que les permitan optimizar su calidad de servicio y atraer a su vez más comensales.

Cada una de las características de la aplicación contribuye al propósito de incrementar el ticket medio del restaurante, pero también a mejorar la experiencia del cliente.

Comodidad y funcionalidad para el comensal Order In ha demostrado que ofrecer al comensal la posibilidad de realizar sus pedidos en el momento que desee se traduce en un mayor consumo y por tanto, mayor rentabilidad para el negocio; pero además, esto también se traduce en una mayor satisfacción en la experiencia del cliente y por tanto, en una mayor fidelidad al negocio hostelero.

En la sociedad actual del rápido consumo, cada vez se rechaza más aquel producto que conlleve una espera, por esta razón, Order In es el mayor aliado para mantener el negocio a la altura de las necesidades del cliente. La personalización de los productos al gusto del comensal y la posibilidad de fraccionar los pagos son funcionalidades que la plataforma ofrece y que harán al cliente disfrutar aún más del restaurante.

Cada uno de estos aspectos favorece el marketing y proporciona mayores oportunidades de rentabilidad, y hace de Order In una solución eficaz e innovadora para que los negocios gastronómicos puedan subir al siguiente nivel.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.