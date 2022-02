Donde se unen Branding y Performance, ADMK Team, el equipo de Brandformance Emprendedores de Hoy

A la hora de potenciar una marca, el marketing es una herramienta muy versátil que puede ser abordada desde muchas perspectivas. Sin embargo, trabajar las diferentes estrategias en conjunto, en lugar de por separado, ha resultado aportar muchos más beneficios.

Tomando esto en cuenta, agencias de marketing especialistas como ADMK Team han desarrollado enfoques innovadores como el brandformance, el cual combina las campañas de paid ads enfocadas al brand awareness y al performance marketing. Con el apoyo y la amplia experiencia de estos expertos en internacionalizar tiendas online y escalar negociosa través del canal digital, es posible utilizar esta completa estrategia para incrementar considerablemente la facturación de cualquier marca o empresa en el mercado, garantizando resultados sostenibles y efectivos.

Brandformance: ¿en qué consiste? En pocas palabras, el branding se define como el conjunto de esfuerzos que se llevan a cabo para construir una marca y brindarle una presencia sólida en el mercado. Planificando y ejecutando campañas de alto impacto en medios de distintos entornos publicitarios digitales como Social, Search, Vídeo, Display, Publicidad Nativa, etc., se captan nuevas audiencias y es posible posicionarse en el top of mind de los consumidores para influir en su decisión de compra.

El performance marketing, por el contrario, es una disciplina orientada a generar resultados específicos, medibles y cuantificables. De esta manera la implementación de las campañas se lleva a cabo a través de una estrategia bastante rigurosa, ya que bajo esta modalidad se garantiza que el cliente solo invertirá en aquellos canales y/o audiencias donde puedan maximizar el retorno de la inversión en publicidad.

Tomando esto en cuenta, el innovador enfoque brandformance que propone ADMK Team se encarga de unir ambas disciplinas para así crear una estrategia integral que, además de estar enfocada a generar conversiones y ventas, esté diseñada para posicionar la marca en nuevos mercados y establecer relaciones sólidas con sus consumidores.

ADMK Team, el aliado perfecto para escalar un negocio online A diferencia de la mayoría de agencias de marketing digital que se encuentran actualmente en el mercado, uno de los principales elementos que caracteriza a ADMK Team es su enfoque como partner estratégico y táctico. De esta manera, a través de su metodología brandformance, el equipo se convierte en una pata más de cada marca con la que trabajan para liderar los procesos de consultoría estratégica para ecommerce, paid ads, automatizaciones e incluso CRO.

Todo esto ha guiado a ADMK Team a trabajar exitosamente con marcas como Vasquiat, Bobo Choses, Amlul, Haan Ready, Velites Sports y muchas otras más.

En todo momento garantizan altos estándares de calidad en cada uno de los proyectos ejecutados, brindando a dichas empresas la oportunidad de crecer y consolidarse en el mercado.

Uniendo estrategias como el branding media y el performance marketing, el equipo de ADMK Team ha conseguido sacar el máximo provecho a las técnicas más innovadoras para ayudar a los partners con los que trabajan a ganar presencia y escalar su facturación en un mercado cada vez más competitivo.



