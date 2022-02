La inscripción a la preventa del ICO (Treble) está abierta Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de febrero de 2022, 16:13 h (CET)

Los activos digitales se han convertido en la nueva economía a nivel mundial y pueden implementarse en el metaverso. Actualmente, los NFT (tokens de valor no transferibles) son la unidad de estimación que determina el coste de un bien o modelo de negocio y están directamente enlazados con las criptomonedas.

Hoy en día, Sonora es la start-up que desarrolló su propia crypto bajo el nombre de Treble. Con ella, se podrá interactuar en su comunidad, así como también adquirir productos en el mundo real y digital. Treble está directamente relacionada con el metaverso.

¿Qué se puede hacer con Treble? La crypto de Sonora tiene el objetivo de generar interacción dentro de su plataforma, dirigida a creadores de contenido, coleccionistas y público en general y en la cual se puede comercializar música, podcast, audiolibros, archivos de audio históricos, etc. Así mismo, con Treble también se puede interactuar en el metaverso y, adicionalmente, comprar entradas para festivales y eventos privados.

El token ya se encuentra en su etapa de inscripción a la preventa y aquellas personas interesadas pueden registrarse en su página web para obtener el Treble a un precio competitivo. La presale del ICO estará solo por un tiempo determinado, antes de que inicie la venta al público en general.

Sonora está desarrollando el proyecto de Treble en conjunto con UFounders, quienes han trabajado los últimos años en el desarrollo de startups de éxito en Madrid, como respaldo a aquellas personas que apuesten por el producto.

Oportunidad de crecimiento en la industria musical Aunque, durante los últimos años, una de las industrias más afectadas con la digitalización ha sido la musical y, a pesar de que muchos autores no apostaban en principio por las aplicaciones, Sonora abre un mundo de oportunidades para la industria con alianzas en las principales tiendas digitales e invitando a sus comunidades a liberar su potencial. Las personas que se conecten con su plataforma tendrán información sobre fechas importantes de lanzamientos, anuncios relacionados con sus nuevas asociaciones y todo lo que concierna a la industria musical.

Es importante dar a conocer que aquellas personas que no tienen conocimiento sobre estas nuevas acciones digitales. Al formar parte del futuro cercano, el equipo de Sonora proporciona toda la información en cuanto a crypto, NFT y sus formas de desarrollo. En definitiva, el mundo digital avanza a pasos agigantados y el aprendizaje de las nuevas tecnologías es indispensable para estimular el crecimiento económico en el mundo a través de internet. Por esta razón, Treble tiene como objetivo ser una criptomoneda líder para la industria del audio y la música.



