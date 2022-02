Barcelona acoge el primer foro de empleo del sector de la belleza

El HR Beauty Forum es un encuentro pionero en el sector organizado por el Beauty Cluster y la Beauty Business School que tendrá lugar el 16 de marzo en Barcelona. Cuenta con el apoyo de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acció) y centros formativos como la Barcelona School of Management (UP-BSM). La cita será un entorno único para ejercer formación entre interesados en la gestión de personas, la atracción de talento y generación de empleo de calidad El sector de la belleza está en auge y es que, a pesar de la pandemia, es uno de los mercados que no ha parado de crecer. Es por ello por lo que desde el Beauty Cluster, asociación formada por cerca de 240 empresas de toda la cadena de valor de la cosmética, perfumería y cuidado personal, y en colaboración con la Beauty Business School se organiza en Barcelona el primer HR Beauty Forum para captar talento que quiera formar parte de esta industria.

El HR Beauty Forum contará con el apoyo de entidades como la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acció) y centros formativos como la Barcelona Business Management (BSM-UPF). La jornada tendrá lugar el próximo día 16 de marzo en el Hotel Paxton de Barcelona y durará todo el día. Por la mañana tendrá lugar el Forum Profesional, el bloque enfocado a los profesionales de RRHH, formación y desarrollo o selección y talento, y por la tarde se llevará a cabo el Forum Empleo, un espacio de captación de talento abierto al público.

En el Forum Profesional el Beauty Cluster ofrecerá ponencias en las que se compartirá con los asistentes nuevas tendencias en el sector en el ámbito de la comunicación interna o el liderazgo, tecnología de presente y futuro o de condiciones laborales en los equipos de trabajo y salud mental de los profesionales, entre otros temas. Será un entorno en el que los profesionales de los RRHH podrán prepararse para los desafíos del futuro del sector. “En momentos de tanto dinamismo y cambios profundos y constantes, es imprescindible que sepamos preparar a nuestros equipos a través de la formación (core de la Beauty Business School), así como que aportemos soluciones para que las organizaciones aspiren a ser "best place to work" para nuestros profesionales”, declara Melissa Torres General Manager at Beauty Business School.

Una jornada llena de oportunidades

Por la tarde se llevará a cabo el Forum Empleo donde unas 15 empresas que cuentan con procesos de selección abiertos en este momento se podrán dirigir a los candidatos y podrán entrevistarlos. Algunas de las empresas son Bella Aurora, Total Freight Worldwide o Mesoestetic Pharma Group todas ellas vinculadas al sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal y adscritas al Beauty Cluster. “Tenemos un claro propósito por atraer talento al sector y generar empleabilidad, y ese es el motivo de este Forum de Empleo, que convocará a todo tipo de perfiles para que puedan venir y conocer, presentar su autocandidatura o cerrar una entrevista con las empresas que estarán presentes en el mismo”, confirma Torres.

El HR Beauty Forum contará con la colaboración de entidades como la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acció) cuyo objetivo es impulsar siempre la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial catalán. Joan Martí i Estévez, director de la Unidad de Estrategia Empresarial de ACCIÓ se muestra satisfecho de participar en un evento que fomenta el talento y también comprometido a “aportar método desde Acció y crear una agenda de valor compartida con todas las empresas del Cluster”.

El principal objetivo de este Forum Empleo es propiciar el contacto face-to-face más personal para atraer el talento que necesita el sector. La Beauty Business School publicará con antelación las vacantes a cubrir y los candidatos interesados en asistir deberán realizar su inscripción previa al Foro Empleo hasta el próximo 28 de febrero 2022.

Sobre la Beauty Business School

La Beauty Business School es la primera escuela de negocios por y para profesionales de la industria de la belleza (cosmética, perfumería y cuidado personal). Fundada en 2018 con el propósito de ofrecer la formación específica que los profesionales de la industria necesitan en cada momento de su carrera profesional, ya sea para reciclarse, actualizarse o bien para crecer profesionalmente.

Ofrece programas formativos, abiertos a todo el sector de la belleza e industrias afines, en todas las áreas tanto técnicas como de negocio. Su visión es expandirse hasta convertirse en un referente internacional en formación específica en el sector de la perfumería y la cosmética, diferenciándose por utilizar un modelo de creación de contenidos único y basado en las necesidades del sector.

Si se desea más información sobre Beauty Business School, visitar www.beautyclusterbarcelona.com/es o su perfil de Instagram (@beauty_business_school)

Sobre el Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal. Está integrado por más de 200 empresas, es el clúster líder del sector de la belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).