Generar contenido noticiable de la mano de Clover

En la actualidad, toda empresa que busque mejorar su reputación y autoridad en los medios debe crear una estrategia de comunicación consistente y generar contenido noticiable, que sea cercano con el público. Sin embargo, existen compañías que creen que no pueden salir a la prensa, porque no tiene qué contar.

Ante esta duda, Isabel Pedreira, fundadora de la agencia online Clover, asegura que todo el mundo puede tener una presencia en los medios constante porque, “el contenido noticiable no se consigue, se crea”. Para captar la atención de la audiencia, las empresas deben contar su narrativa de una manera original y muy interesante, con el objetivo de que quede en la mente de los lectores: “Las historias no caducan y, por tanto, aunque no sean noticiables, siempre encuentran un hueco en la prensa”, explica Pedreira.

Generar contenido noticiable es importante para el crecimiento de las compañías En un entorno cada vez más competitivo y sobrecargado de información, las empresas se enfrentan a la duda de qué contenido deben crear y, en el afán de publicar información, muchas de ellas caen en el error de difundir mensajes inadecuados para su comunidad, que terminan por afectar su reputación. Para evitar este riesgo, las compañías deben apoyarse en una estrategia de comunicación sólida, donde se genere contenido que refleje sus principios y objetivos.

En este contexto, Isabel asegura que, haciendo uso de la narración, es posible crear una historia donde se describa qué hace la empresa, cuál es su misión y cómo funciona. De esta manera, aunque la información no sea noticiable, generará un impacto positivo en la prensa: “Por ejemplo, las narrativas que creamos suelen desarrollarse alrededor de la historia de la empresa y de sus fundadores, si es una historia única o diferente, alrededor de cómo la empresa consigue crecer y diferenciarse de la competencia o alrededor de los valores morales que refleja”, destaca la experta. Bajo esta metodología, Clover ayuda a los clientes a convertirse en líderes de pensamiento en su campo, así como a conseguir un puesto relevante en los medios de comunicación y en la opinión pública.

Empresa experta en comunicación y relaciones públicas Clover es una agencia de comunicación joven, fundada en el año 2020, pero con un futuro prometedor. La empresa está conformada por un equipo de estrategas, publicistas y narradores dispuestos a ayudar a las empresas de sectores como belleza, salud, lifestyle, tecnología, startups y fitness a cumplir sus objetivos a través de la creación de su historia.

La compañía ofrece servicios de marketing digital, estrategia de marca y relaciones públicas. Además, organiza conferencias y campañas publicitarias que mejoran la reputación de las marcas. Los profesionales laboran mano a mano con los clientes y aseguran la entrega de sus trabajos en el menor tiempo posible.

En conclusión, recibir el apoyo de un equipo de expertos siempre es una buena opción para conseguir el reconocimiento del público y de la prensa. Por ello, la importancia de contar con una agencia de relaciones públicas con experiencia y conocimiento en el sector.