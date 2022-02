TCL lanza una tableta inteligente para potenciar la creatividad, la productividad y el entretenimiento Comunicae

jueves, 17 de febrero de 2022, 17:00 h (CET) TCL TABMAX 10.4 estará disponible exclusivamente a través de plataformas de comercio electrónico y las ventas anticipadas serán en AliExpress del 21 al 23 de febrero TCL, compañía pionera en proveer experiencias tecnológicas premium e inteligentes a precios competitivos, lanza TCL TABMAX 10.4, una nueva tableta inteligente con la que sus usuarios podrán potenciar su creatividad, productividad y entretenimiento. TCL TABMAX 10.4 estará disponible exclusivamente a través de plataformas de comercio electrónico. Las ventas anticipadas se harán a través de AliExpress del 21 al 23 de febrero a un precio de 239,29 euros, y posteriormente en otros canales de venta.

“A medida que el mercado del comercio electrónico es cada vez mayor, TCL continúa consolidando su presencia online brindando a los consumidores un mejor acceso a su gama de productos premium, inteligentes y a precios competitivos”, comenta Felix Gwok, vicepresidente y gerente general de Ventas y Marketing de TCL Communication. “Hemos decidido elegir AliExpress como nuestro primer canal de venta por su presencia internacional y su facilidad de uso, y porque aporta el mejor valor para el nivel de creatividad y diseño del TCL TABMAX 10”.

La tableta será lanzada días antes del Mobile World Congress 2022, donde TCL también presentará nuevos modelos de su gama de tabletas inteligentes creadas para proporcionar tecnologías inteligentes e inmersivas que maximicen la creatividad, el entretenimiento y la productividad para el disfrute de todos sus clientes.

Rienda suelta a la creatividad

TCL TABMAX 10.4 está optimizada con NXTVISION, la innovadora tecnología de visualización de TCL. La calidad de las imágenes está mejorada con altos niveles de color y contraste, consiguiendo que se visualicen con una altísima claridad y definición. La tecnología NXTVISION protege los ojos de los usuarios ya que incluye un modo de “cuidado” - con una suave luz azul - y modo “lectura”, con los que estarán protegidos cuando lean libros electrónicos, asistan a clases online o participen en videollamadas.

TCL TABMAX 10.4 tiene un ratio “screen to body” de 83,2%, un diseño de bisel estrecho y una pantalla ancha FHD+ de 10,36 pulgadas, lo que la convierte en el formato perfecto para dar rienda suelta a la creatividad de los usuarios. En ella podrán desarrollar sus mejores ideas, tomar notas o realizar diseños con su lápiz de precisión (incluido en algún modelo de los disponibles).

Rendimiento potente y duradero

El procesador Snapdragon Octa-Core proporciona un rendimiento rápido y potente, con un software de inteligencia artificial que mejora los juegos, nuevas funcionalidades de la cámara y altos niveles de seguridad. Los clientes podrán jugar a gran velocidad y calidad visual gracias a la GPU Adreno 610 de alto rendimiento. Además, podrán hacer fotos de calidad con sus amigos y familiares gracias a su cámara trasera de 13MP y la cámara frontal de 8MP.

La nueva tableta cuenta con una batería de gran capacidad de 8000 mAh que puede durar hasta ocho horas con una sola carga (cinco horas de juego online), y que proporciona el suficiente tiempo y energía para crear, trabajar, jugar y estar conectado todo el día. Con un cargador de 18 W, la batería se puede recargar al 21% en 30 minutos o completamente en cuatro horas. Además, tal y como reclamaban sus clientes, TCL TABMAX 10.4 ha mejorado su capacidad hasta los 256 GB de ROM (el modelo anterior tenía 128 GB), a un precio competitivo y un gran rendimiento para tratar gran cantidad de fotos, vídeos y aplicaciones.

Trabajar de manera inteligente para tener una vida más fácil

TCL TABMAX 10.4 incluye las funcionalidades necesarias no sólo para que sus usuarios sean productivos en el trabajo, sino también para que puedan hacerlo de manera inteligente, y les haga la vida más fácil. Podrán también usar el Asistente de Google de voz para reproducir videos, música y buscar información online mientras realizan otras tareas. Además, y gracias a su teclado Bluetooth y su funda plegable, podrán escribir correos electrónicos más rápidamente y ser más productivos (incluidos en algún modelo de los disponibles).

Diversión para toda la familia

El dispositivo incluye TCL Kids, con interfaces adaptadas para niños con íconos grandes y diseños divertidos, para que puedan navegar y usar la tableta con facilidad. También cuenta con una amplia biblioteca de libros de cuentos clásicos, videos y aplicaciones (el contenido puede variar según la región). Además, integra controles parentales y avisos de salud, controles de tiempo de uso, contraseñas y recordatorios de cambio de postura corporal. TCL Kids ofrece altos niveles de diversión y educación para que toda la familia pueda sacar el máximo de TCL TABMAX 10.4.

Con TCL TAB MAX 10.4, más personas en todo el mundo podrán disfrutar del ocio y del trabajo gracias a sus capacidades innovadoras y conectadas.

Más información aquí.

Sobre TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) es una de las empresas de electrónica de consumo de más rápido crecimiento en el mundo y uno de los principales fabricantes de televisores y dispositivos móviles a nivel global (TCL Communication es una filial de propiedad total de TCL Electronics). Durante casi 40 años, TCL ha gestionado sus propios centros de fabricación e I+D en todo el mundo, y vende productos en más de 160 países de América del Norte, América Latina, Europa, Oriente Medio, África y Asia Pacífico. TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo que van desde televisores, teléfonos móviles, dispositivos de audio y productos para el hogar inteligente, como parte de su estrategia "AI x IoT". Para obtener más información sobre los dispositivos móviles de TCL: http://www.tcl.com/global/en.html.

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Alcatel es una marca registrada de Nokia usada bajo licencia por TCL Communication.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Innovadora plataforma de aprendizaje online obtiene 15.5M USD en financiación de Serie A La plataforma online Novakid sigue sumando usuarios y añade nuevas características Obesidad sarcopénica: las consecuencias de envejecer y engordar Barcelona acoge el primer foro de empleo del sector de la belleza SEPES Atención Domiciliaria: la buena comunicación es fundamental para las personas mayores con sordera