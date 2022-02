La Dra. Paloma Pérez del Pozo, una gran luchadora Emprendedores de Hoy

Autora de los libros Estilo de vida saludable, Poemario el vuelo y El baúl de mis fantasías, la Dra. Paloma Pérez del Pozo es escritora y médica funcionaria del Ayuntamiento de Madrid, donde desempeña sus funciones en documentación médica.

Se quedó sorda con 2 años y su madre tuvo que ponerle una institutriz que le enseñara a hablar, leer escribir y otras actividades elementales. Tras varios años de enseñanza, fue a los 8 años al colegio Veritas de Teresianas y estudió el bachillerato hasta llegar a estudiar la carrera de Medicina. Aun sabiendo que no iba a poder ejercer la medicina clínica por su sordera, tuvo ilusión de estudiar Medicina para ayudar a conseguir mejorar la salud de las personas mediante la divulgación e investigación.

Toda su vida ha sido una lucha para superar las dificultades de integración social y laboral debidas a su minusvalía y consiguió salir adelante con constancia y tesón. La clave del éxito en esta vida consiste en no rendirse nunca. “Debemos convertir nuestra vida en un sueño y los sueños en realidad”, afirma.

Una vez finalizada su carrera de Medicina, decidió perfeccionar sus conocimientos mediante cursos de posgrado de nutrición, medicina preventiva, salud pública, redacción y estilo e inglés. Colaboró en diversos proyectos de investigación médica, como redactora colaboradora en las revistas Dieta sana, Salud total y otras, aparte de colaborar con el blog Alimenta tu bienestar.

“Escribí el libro Estilo de vida saludable con el objeto de aportar información sobre los hábitos saludables y sus aplicaciones para prevenir y curar todo tipo de enfermedades. Es una auténtica píldora de salud que nos ayudará a mejorar nuestra salud y prolongar nuestra vida varios años más. Este libro no debe faltar en ningún hogar”. Su obra se puede conocer a través de su blog y visitando sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. “Si os gusta mi blog os podéis suscribir gratis y recibir cada semana una entrada en vuestro correo electrónico, aparte de poder participar en las ofertas y sorteos que organizo”, afirma.

El blog estilo de vida saludable ha recibido 3 premios, como los premios encuentracolchón 2020, y fuebest seller en Amazon en un lanzamiento efectuado el día 3 de julio de 2021 quedando como el libro más vendido en su categoría.

“Mi libro Estilo de vida saludable aporta la información mucho más completa e integral que el blog y lo podéis conseguir en formato e-book por solo 5 euros en Amazon y si alguien quiere mirarlo y hojearlo lo puede solicitar en La Casa del Libro en formato papel y en algunas librerías de barrio”, explica Paloma Pérez.

“También soy poetisa y en mi obra poética publicada en la página web de Poemario el vuelo podéis leer mis poemas, que son un vuelo hacia mi mundo interior de sentimientos y emociones. En mi obra poética me podréis conocer como persona”.



