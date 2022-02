Magnífica acogida del sector de la Audiología a los webinars 'Diez de GN' Comunicae

jueves, 17 de febrero de 2022, 16:07 h (CET) Todos los días 10 de cada mes, en riguroso directo, Grupo GN se dirige al sector para hablar de audiología, transmitiendo tips, trucos o cuestiones que puedan resultar interesantes para los audioprotesistas Desde el comienzo del año, todos los días 10 de cada mes, a las diez de la mañana, el equipo de formación de Grupo GN se dirige al sector para hablar de audiología en un horario asequible, con contenidos siempre de interés y considerados como de gran practicidad por los formadores de la empresa danesa, siempre en riguroso directo, durante diez minutos. Estos 'Diez de GN' son la gran novedad formativa de la firma danesa para el 2022.

Los dos primeros 'Diez de GN' han resultado un gran éxito de participación, con más de 150 profesionales de la audición conectados en cada uno de ellos.

En el primero, correspondiente al mes de enero, se abordaron detalles prácticos sobre los cargadores de los audífonos de la firma danesa, repasando desde los primeros que introdujeron hasta los actuales.

En el segundo, el equipo de formación de GN explicó rápidamente algunas consideraciones a tener en cuenta para llevar a cabo los cambios de auricular en los nuevos audífonos de las gamas ReSound One y Beltone Imagine, así como tips para ayudar a los pacientes con el uso de los móviles y su extensión a los audífonos.

Al final de cada seminario se abre un pequeño turno de preguntas que, por el formato, no puede ser muy extenso, quedando abierto al mail para las respuestas. Así, las dudas de los profesionales quedan contestadas a lo largo de la semana. “La iniciativa está abierta a las sugerencias de los audioprotesistas, de manera que tomaremos en cuenta lo que nos sugieran. Y, de acuerdo con el interés que vaya despertando en el sector, podría ampliarse a un día a la semana”, afirma Manuel Yuste, director de Formación de Grupo GN.

Los Diez de GN son una iniciativa gratuita y abierta al sector.

