Validity reinventa la plataforma GridBuddy Connect para facilitar la productividad de los datos

jueves, 17 de febrero de 2022, 10:59 h (CET) La nueva propuesta se conecta ahora con Salesforce, Microsoft Dynamics 365 y Zendesk para ofrecer a los departamentos de ventas una visión más completa y centralizada de sus datos Validity, el proveedor líder de soluciones eficaces de calidad de datos y marketing por correo electrónico, ha anunciado el lanzamiento de GridBuddy Connect, una plataforma de productividad de datos que permite a los equipos de ventas centrarse en el crecimiento de sus negocios en lugar de actualizar los datos. La plataforma tiene como objetivo aumentar la productividad del equipo de ventas haciendo que los datos sean fáciles de encontrar, actualizar y visualizar, independientemente de su origen.

En todos los sectores, los equipos de ventas están muy familiarizados con los problemas causados por los procesos ineficientes de gestión de datos de los CRM. Para obtener una visión completa de sus datos, los representantes de ventas se han visto obligados a alternar entre docenas de pestañas de CRM, lo que supone un impedimento para acceder a la información vital. Es más, los datos que necesitan para trabajar en el día a día a menudo se encuentran en múltiples sistemas que rara vez se integran entre sí, por lo que es muy fácil que la información importante se pierda debido a un error humano o a un procesamiento lento. Esto conduce a un efecto dominó en la calidad de los datos: la información falta o es incorrecta en el CRM, lo que puede causar problemas más adelante cuando los gerentes de operaciones necesitan compilar informes y los líderes de ventas necesitan hacer pronósticos. En resumen, una productividad deficiente de los datos es un perjuicio para los resultados de cualquier empresa.

La actualización y reinvención de GridBuddy Connect, antes conocido como GridBuddy Cloud, ofrece a los usuarios una interfaz sencilla de hoja de cálculo que garantiza el acceso a los datos y su edición en diferentes vistas según las funciones individuales. Al consolidar los datos de múltiples fuentes en una sola vista, GridBuddy Connect facilita las conexiones entre equipos dispares para que los usuarios puedan localizar la información que falta o es incorrecta antes de que afecte a su negocio. Además, con este anuncio GridBuddy Connect amplía su compatibilidad con los datos de Salesforce, añadiendo nueva compatibilidad con Microsoft Dynamics 365, SAP, OData y Zendesk.

La sencilla implementación de la solución, sin código, también significa que los usuarios no necesitan tener conocimientos de programación para usarlo de manera inmediata. Una vez instalado el paquete, GridBuddy Connect entiende la fuente de datos a la que está conectado y garantiza que toda la información se presente en el contexto correcto, sin el trabajo manual de mapear todos los datos relevantes. Las principales características son:

Edición de multi-object in-line : En una vista de hoja de cálculo, los usuarios pueden editar los campos de todos los objetos en un solo lugar. GridBuddy Connect permite a los profesionales de las ventas editar y actualizar los detalles de su Oportunidad y la información de Contacto y Cuenta relacionada a la vez, todo en la misma vista.

: En una vista de hoja de cálculo, los usuarios pueden editar los campos de todos los objetos en un solo lugar. GridBuddy Connect permite a los profesionales de las ventas editar y actualizar los detalles de su Oportunidad y la información de Contacto y Cuenta relacionada a la vez, todo en la misma vista. Búsqueda amplia en la cuadrícula : Se puede ver y buscar 50 veces más registros que las alternativas del sector para encontrar rápidamente registros en todas las fuentes de datos representadas en la cuadrícula.

: Se puede ver y buscar 50 veces más registros que las alternativas del sector para encontrar rápidamente registros en todas las fuentes de datos representadas en la cuadrícula. Generación de cuadrículas a partir de las configuraciones de Salesforce: Con GridBuddy Connect, los usuarios de Salesforce pueden generar automáticamente cuadrículas a partir de sus vistas de lista personalizadas actuales. "Nuestra misión con GridBuddy siempre ha sido proporcionar a los usuarios los datos que necesitan en la forma más sencilla posible y, al mismo tiempo, permitirles editar esos datos rápidamente. Así pueden dejar de perder el tiempo haciendo clic entre múltiples pantallas y sistemas", explica Chris Hyde, Global Head of Data Solutions de Validity. "GridBuddy Connect nos permite ofrecer este impulso a la productividad de los datos a mayor escala gracias a su capacidad para conectarse a más sistemas empresariales. Gridbuddy Connect nos permite ampliar el universo de personas a las que podemos ayudar a ser más productivas con sus datos. Ahora pueden reunir sus datos a través de múltiples instancias de Salesforce, Dynamics 365, SAP, OData y Zendesk, y unificar verdaderamente esos datos en una vista resumida".

"Para ofrecer presupuestos precisos a nuestros clientes, nuestro equipo de prestación de servicios necesita estar al tanto de las oportunidades que se acercan al final del pipeline, y nuestro equipo de ventas necesita ver la disponibilidad de los equipos de entrega individuales", dijo Kurt Thompson, Sales Operations Manager de Pivotree. "GridBuddy Connect supone un cambio en la forma de trabajar para nuestro negocio, ya que permite a estos equipos acceder a la misma información y colaborar de forma más eficaz".

Más información sobre GridBuddy Connect en el siguiente link.

