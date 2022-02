Clínica Trevi explica cuáles son las operaciones más demandadas por los jóvenes Comunicae

jueves, 17 de febrero de 2022, 10:39 h (CET) Casi la mitad de los millennials españoles se ha sometido a algún tipo de retoque estético, debido en parte, a la presión que ejercen sobre su físico las RRSS. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, explica cuáles son las operaciones más demandadas por los jóvenes Cirugía de pecho. En la actualidad, la demanda de cirugía mamaria supone casi el 50% de todas las intervenciones estéticas practicadas en España; correspondiendo la mayor parte de ese porcentaje a una demanda de aumento. Para esta intervención se realiza un estudio preoperatorio y una ecografía mamaria. Se realiza mediante anestesia general y se pueden abordar mediante dos incisiones: por el surco submamario o alrededor de la areola. La prótesis puede colocarse de diferentes formas: por detrás de la glándula mamaria, por encima o por debajo del músculo pectoral, eso siempre estará bajo recomendación médica.

Liposucción. La liposucción es la solución idónea para aquellas personas que presentan zonas con grasa localizada que no pueden eliminar de otra manera (ni con dieta, ni con deporte, etc). Los glúteos y las cartucheras son las áreas más intervenidas por los millennials. Es una intervención mínimamente invasiva y que tiene unos resultados plenamente satisfactorios.

Rinoplastia. Es otra de las cirugías más demandadas por la Generación Y, ésta modifica la forma de la nariz. Con la rinoplastia se puede disminuir o aumentar el tamaño, cambiar la forma de la punta o del dorso, estrechar los orificios nasales o modificar el ángulo entre la nariz y el labio superior. También se recurre a esta intervención para corregir los problemas congénitos, traumatismos y algunas dificultades respiratorias. La rinoplastia se realiza siempre en quirófano; bajo anestesia general.

Otoplastia. Es la cirugía realizada para reposicionar las orejas de "soplillo" a una posición más normal, más pegadas a la cabeza, o para reducir el tamaño de las orejas grandes. También es una de las intervenciones de cirugía estética más demandadas por millennials.

Para cualquier intervención quirúrgica es muy importante la primera valoración con el cirujano. En esta valoración, el cirujano explica todo sobre la cirugía (procedimiento, recuperación, resultados, etc.), analiza cada caso y asesora para conseguir los mejores resultados.

Acerca de Clínica Trevi

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

¿Dónde?

C/ Apolonio Morales 21 A - 28036 Madrid

clinicatrevi.com

@clinicatrevi

Clinica Trevi

