5 consejos para elegir una animación para un cumpleaños infantil o de adolescentes según Monkey Donkey

Sin duda, una de las celebraciones más especiales en la vida son los cumpleaños, una ocasión que es aún más importante cuando se trata del cumpleaños de un hijo. Al organizar un cumpleaños infantil o un cumpleaños de adolescentes hay que tener en cuenta detalles como la fecha, el horario más adecuado para que puedan venir todos los invitados, la temática y la merienda. Pero también, es imprescindible contratar una animación para entretener a los niños y que disfruten de una fiesta inolvidable ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para saber escoger el Entretenimiento Perfecto para un Cumpleaños Infantil o de adolescentes?

- Debe ser una animación adecuada para su edad: Los niños cambian con el paso del tiempo y encuentran estimulantes cosas diferentes a medida que van creciendo.

En la franja de edad desde los 2 hasta los 4 años los niños ya empiezan a ser conscientes de sus movimientos y a aprender mediante la imitación, por eso en esta etapa son tan adecuadas las animaciones que incluyan canciones, bailes y a sus personajes favoritos como princesas o sus héroes de los dibujos animados.

Desde los 5 años hasta los 9 años los niños comienzan a ser más sociables y a tener la necesidad de jugar en equipo. Crean estrategias y juegos con sus propias reglas. Por eso, para estas edades es importante escoger una animación que dé más protagonismo a los propios niños creando para ellos juegos de lógica, retos en equipo para conseguir pistas, hacer búsquedas del tesoro, etc. En este intervalo de edad destaca la opción de gymkanas o escapes rooms donde los niños viven esos juegos en primera persona, dependiendo de ellos mismos y de sus compañeros para conseguir sus metas. En Monkey Donkey hay un montón de opciones de gymkanas, con pruebas adaptadas a cada edad y a sus necesidades: desde competiciones más dinámicas a retos de lógica que solo superarán si colaboran en equipo y si emplean su creatividad o imaginación.

A partir de los 10 años comienza la adolescencia, una etapa en la que empiezan a definirse como seres independientes: tienen sus propios gustos, no quieren ser tratados como niños y desean un mayor poder de decisión. Conociendo las singularidades de este momento en Monkey Donkey han desarrollado juegos basados en sus preferencias: por ejemplo, un concurso inspirado en Tiktok con bailes y retos, o la versión en persona del videojuego Among Us que triunfa entre los adolescentes.

- Una temática con la que se sientan identificados: Teniendo como referencia la edad, y aunque cada niño es diferente, se puede hacer la siguiente clasificación de las temáticas favoritas de los niños:

A los pequeños les encantan los cuentos o las historias de fantasía que ven en sus películas de Disney favoritas.

Cuando van creciendo, en torno a los 6 o 7 años, se interesan por las historias más activas como las aventuras de piratas, temática espacial o superhéroes.

Desde los 8 años hasta los 10 comienzan a seguir ficciones como Harry Potter y su mundo mágico o a interesarse por retos más tipo escape room.

En la adolescencia, a partir de los 10 años, los videojuegos o las redes sociales son las temáticas que más les apasionan.

En Monkey Donkey han desarrollado las temáticas más divertidas según las preferencias y gustos de cada edad e incluyendo personajes en directo que les harán tener una experiencia inmersiva como en su juego “Colegio de Magia” inspirado en Harry Potter.

- Un entretenimiento para una celebración en familia o para una fiesta con sus compañeros. No es lo mismo escoger una animación para un cumpleaños infantil, en el que estarán niños de la misma clase, que contratar un entretenimiento para un cumpleaños en familia o con niños de edades muy diferentes. En el caso de que sea un cumpleaños solo con niños es más sencillo decidir una animación adecuada a esa edad.

Sin embargo, si se va a celebrar una fiesta familiar con la participación de adultos o de niños de edades diversas es importante escoger un juego en el que todos puedan divertirse y estar activos sin aburrirse en ningún momento. Para este tipo de eventos familiares en Monkey Donkey han creado concursos como “Family Show” con tareas que pondrán a prueba los 5 sentidos de la familia o competiciones dinámicas en las que todos tendrán un papel protagonista. Además, ofrecen la versión en persona del popular videojuego “Among Us” o del juego “La herencia del tío Harold”. Todos ellos son un éxito en cualquier fiesta con personas de diferentes edades.

- Una animación a prueba del mal tiempo. Una de las dudas que tienen los padres al contratar una animación para un cumpleaños es qué pasa si ese día llueve o si el cumpleaños es en los meses con más probabilidades de lluvia o de frío. En este caso es importante escoger una empresa que tenga su propio local o que se pueda realizar sus servicios en un espacio como la sala de una urbanización. En el caso de Monkey Donkey los niños y adolescentes pueden disfrutar de cualquiera de sus gymkanas en su local en Avenida de Filipinas, 4 donde vivirán increíbles aventuras o juegos adaptados para espacios reducidos como “Ciencia Divertida” donde harán increíbles experimentos, el concurso “En tu fiesta me colé” lleno de bailes y pruebas sorprendentes, o el escape room portátil “La herencia del tío Harold” una experiencia original que les encantará.

- Juegos al aire libre o en una urbanización: Si se opta por hacer una celebración al aire libre por el COVID o porque se prefiere que los niños estén en un entorno abierto hay que elegir una empresa que sepa asesorar a sus clientes sobre el tipo de espacio ideal donde realizarlo, por ejemplo, un lugar donde los niños estén seguros y no haya mucho tránsito de bicis u otros vehículos. También puede ser una buena opción celebrar el cumpleaños en un patio o en el espacio verde de una urbanización. Monkey Donkey ha realizado sus juegos en tantos espacios que ofrece un asesoramiento detallado y personalizado para dar su servicio en lugares donde los niños disfrutan en todo momento. Además, se desplazan a domicilios con espacios verdes o patios abiertos.

Una vez decidida la animación perfecta para un cumpleaños infantil o el entretenimiento perfecto para una fiesta de adolescentes solo falta que los invitados lo pasen en grande y vivan una celebración inolvidable.