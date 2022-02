Arranca en el Congreso la regulación del cannabis medicinal

Según Infosalus, hoy se juntará por primera vez la subcomisión de cannabis medicinal del Congreso en España, destinada a encaminar la regulación de la planta en el país El 16 de febrero el congreso ha empezado a estudiar el uso de cannabis medicinal

Según Infosalus, el 16 de febrero comienza la primera reunión donde se va a debatir cómo va a trabajar la Subcomisión dependiente de la Mesa de Sanidad encargada de analizar las experiencias que existen en otros países sobre el uso del cannabis terapéutico, escuchar la opinión de los agentes implicados y emitir un informe que será presentado al Gobierno y al Congreso.

Este ha sido un anuncio que ha hecho el Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OECM) y han informado a Efe fuentes del PNV del Congreso de los Diputados. Tendrán como fecha límite para elaborar un informe de conclusiones el 20 de mayo.

El empleo de este producto con fines sanitarios está cada vez más extendido en Europa aunque en España todavía es ilegal tomarlo con fines medicinales. Pese a todo, según los datos aportados por la OECM, existen alrededor 300.000 pacientes potenciales solo en España y un mercado al alza que se está expandiendo dentro y fuera de la frontera nacional.

¿Qué es exactamente el CBD?

El cannabidiol, más conocido como CBD, es un popular remedio natural utilizado para intentar aliviar diferentes afecciones comunes. Es uno de los más de 100 compuestos químicos llamados cannabinoides que se encuentran en la planta de cannabis, Cannabis Sativa.

El tetrahidrocannabinol (THC) es el principal cannabinoide psicoactivo que se encuentra en el cannabis. El CBD, otro de los principales cannabinoides, a diferencia del THC, no produce efectos psicotrópicos, por lo que no produce cambios en el estado de ánimo de una persona cuando lo consume. Es por esto, junto a los beneficios terapúeticos que se le atribuyen, que el CBD está ganando gran popularidad.

El cannabidiol como nuevo “player” en la industria farmacéutica

El CBD ha sido promocionado para una amplia variedad de problemas de salud, pero la evidencia científica más fuerte es la de su eficacia en el tratamiento de algunos de los síndromes de epilepsia infantil como el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut (LGS), que normalmente no responden a los medicamentos anticonvulsivos. En numerosos estudios, el CBD fue capaz de reducir el número de convulsiones y, en algunos casos, detenerlas por completo.

En esta línea, ya han surgido medicamentos como el Sativex y el Epidiolex.

Epidiolex, fabricado por GW Pharmaceuticals, una empresa farmacéutica británica, contiene CBD y es el primer medicamento derivado del cannabis aprobado por la FDA para estas enfermedades.

Sativex, desarrollado también por GW Pharmaceuticals, es una mezcla a partes iguales de la sustancia psicoactiva Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD), que se utiliza en esclerosis múltiple (EM) para mejorar los síntomas relacionados con la rigidez muscular, también denominada “espasticidad”.

El CBD en productos de uso diario sin receta

El CBD o cannabidiol no está solo presente en productos de nivel farmacéutico, si no que existen gran variedad de productos accesibles al público sin receta médica que, aunque no están considerados medicamentos, son comprados por muchos usuarios que buscan una ayuda para mejorar ciertos aspectos de su calidad vida.

Este tipo de productos, entre los que se encuentran principalmente aceites de extracto de cannabidiol y productos de cosmética pueden comprarse en cientos de tiendas, desde farmacias, parafarmacias, tiendas especializadas, o grandes marketplaces como Hannapy, una de las mayores plataformas de venta de productos derivados de cannabis de Europa.

Los principales razones por las que los usuarios compran este tipo de productos suelen ser estar asociadas a la búsqueda de una ayuda que permita aliviar afecciones relacionadas con la falta de descanso, ansiedad o dolores crónicos.

En esta línea, son más de cien las marcas españolas que han nacido con el objetivo de cubrir este nicho de mercado. Cabe destacar en este segmento empresas como The Beemine Lab o The Tree CBD, con miles clientes, y cuyos productos se pueden ya encontrar en cientos de puntos de venta,

Pronóstico de crecimiento del mercado de CBD para los próximos años

Como se detalla en el último Informe Europeo sobre el Cannabis, 2020 fue un año importante para el cannabis medicinal en Europa en términos de acceso de los pacientes y de progreso normativo y comercial. A pesar de los retrasos causados por la COVID-19, Prohibition Partners, la empresa encargada de crear este informe, estimó que 60.000 pacientes accedieron al cannabis medicinal en el continente por primera vez durante el año, elevando el número total de pacientes activos a 185.000.

Alemania sería el principal consumidor de cannabis medicinal en Europa gracias a una legislación progresista y a una población numerosa y acomodada. Esto contribuirá a que constituya, según las previsiones, a ser más de la mitad del mercado europeo hasta 2024, llegando a tener un valor de más de 840 millones de euros al final del período previsto.

Para 2025, países como Francia y el Reino Unido habrán desarrollado considerablemente el acceso de los pacientes al cannabis medicinal, y las grandes naciones europeas como estas representarán una parte importante del mercado europeo, según las previsiones del informe. Si la normativa sigue avanzando como se prevé, el mercado del cannabis medicinal del Reino Unido podría registrar el crecimiento más importante de todos los países de Europa en 2025.

El informe de Prohibition Partners identifica varias naciones europeas que podrían introducir el acceso legal al cannabis de uso adulto para el año 2025, incluyendo los Países Bajos, Suiza y Alemania. Las ventas de cannabis para adultos podrían superar los 500 millones de euros en 2025.

Esta progresión del cannabis medicinal y de uso adulto legalizado contribuirá a un crecimiento exponencial en los próximos cuatro años, de ahí que se estime que el mercado europeo del cannabis tendrá un valor de 3.200 millones de euros en 2025.