Tormo Franquicias participa por sexto año consecutivo como Supporter Partner en HIP 2022 Comunicae

jueves, 17 de febrero de 2022, 10:03 h (CET) El mayor evento de innovación del sector Horeca abrirá sus puertas del próximo 7 al 9 de marzo en Ifema La sexta edición de Horeca Professional Expo 2022 se celebrará del próximo 7 al 9 de marzo en Madrid y reunirá a más de 400 firmas expositoras que ofrecerán la última innovación, productos y soluciones en alimentación y bebidas, equipamiento, nuevos conceptos y franquicias, seguridad e higiene, entre muchos otros aspectos y tendencias del sector. Todo esto de la mano de los principales operadores y firmas destacadas del canal Horeca.

En el marco de este evento, tendrá lugar el Hospitality 4.0 Congress, el mayor congreso internacional de tendencias y nuevos conceptos Horeca, en el que se presentarán y debatirán los últimos modelos de negocio y principales estrategias que marcarán el futuro del sector. En esta edición, participará como ponente Eduardo Tormo, director general y fundador de Tormo Franquicias Consulting, que aportará su amplia visión y experiencia sobre el sector de la restauración en franquicia.

Por otro lado, esta edición de 2022 se centrará en las últimas novedades del sector, como los nuevos alimentos plant-based, el pago con bitcoins, la atracción del talento o las últimas tendencias en el mundo del vino, que serán los protagonistas del evento.

Según el estudio The Green Revolution realizado por Lantern, ya son más de 5 millones de españoles los que siguen una dieta vegetariana o vegana, aproximadamente un 13% de la población. Por otro lado, se ha producido un incremento muy acusado desde 2017 a 2021 de un 34% más de personas que decidieron comenzar una dieta veggie.

En relación a la digitalización, sigue siendo un tema central en todas las ediciones de HIP, esta vez haciendo hincapié en el pago con bitcoins y las posibilidades que ofrece el Metaverso. No obstante, todavía queda un largo camino por recorrer en el ámbito de la digitalización dentro del canal Horeca. Según el último Estudio Digitalización de la Hostelería, el 51% de los hosteleros considera la digitalización un factor clave, pero un 35% de ellos todavía no ha implementado estrategias de trasformación digital en sus negocios. Además, el 48% considera tener un negocio muy poco desarrollado en términos digitales.

Todos estos aspectos, entre muchos otros de gran relevancia para el sector de la restauración, se abordarán del próximo 7 al 9 de marzo en la sexta edición de HIP.

En total, el evento congregará a más de 400 expositores entre los que se encuentran Barcelona Culinary Hub, Benfood, Campofrío, CaixaBank, Coca-Cola, Deliverect, Deloitte, El Tenedor, Estrella Galicia, Fritermia, Heineken, Ilunion, Makro, Mapal Software, Nestlé Professional, Oms y Viñas, Onnera Contract, Pascual, Pescanova, Proquimia, o Unilever, entre muchas otras.

