Las ventajas de utilizar llantas de aluminio en el vehículo, por Todo Llantas Shop

jueves, 17 de febrero de 2022, 09:44 h (CET)

Las llantas de aluminio han venido cobrando cada vez mayor presencia en el mercado automotriz, dejando atrás definitivamente a las tradicionales con aleaciones de acero. Marcas globales como Momo, GMP Italia, Asga, Elit Wheels, Arcasting, Lenso, 24h Le Mans y Reds han convertido casi todo su catálogo a las nuevas aleaciones.

Según la empresa especializada Todo Llantas Shop, una buena llanta cumple varias funciones. Las primeras tienen que ver con brindar estabilidad y seguridad al automotor, mediante un diseño robusto y simétrico. La segunda se relaciona con la función estética y debe servir para mejorar la apariencia del coche o como vitrina para promover la marca.

Llantas de aluminio en el vehículo y sus ventajas El cambio de materiales supone una serie de ventajas para los fabricantes, los cuales tienen en sus manos un metal mucho más maleable, versátil y económico. En el caso de los usuarios, como las llantas de aluminio pesan menos, aportan un mejor desempeño al vehículo y permiten un ahorro de combustible.

Según la visión de tiendas online especializadas como Todo Llantas Shop, el menor peso de las llantas de aluminio permite aliviar la presión sobre el sistema de suspensión del vehículo. Esto aporta más estabilidad y, al mismo tiempo, mayor maniobrabilidad. También alarga la vida de esta parte del coche debido a que de media una llanta de aluminio pesa unos 17 kilos menos que una de acero.

Asimismo, no solo son beneficiosas para la suspensión, ya que también mejora el sistema de frenos. Los diseños de llantas de aluminio cumplen una función práctica que es la de permitir mayor refrigeración al sistema de frenos. Igualmente, los profesionales aseguran que este tipo de llantas reduce hasta en un 20 % la fricción y las temperaturas de todo el sistema de frenado del vehículo.

Más ventajas: el precio y la seguridad Las llantas de aleación de aluminio ofrecen mucha seguridad. Además de favorecer el desempeño de la suspensión y el sistema de frenos, también son beneficiosas para los neumáticos. El aluminio posee una tasa de disipación del calor mayor a la de otros materiales, lo cual alarga la vida de los cauchos reduciendo su desgaste.

Por otro lado, el aluminio de alta resistencia que tiene la aleación le otorga a este tipo de llantas mayor fortaleza contra los impactos. Esto quiere decir que no se deforman fácilmente, ya que tienen un mejor nivel de absorción a los golpes. Durante la conducción del coche, las llantas de aluminio permiten un mejor agarre a la carretera.

Dos de las ventajas que más atraen a los compradores de las llantas con aleación de aluminio son sus precios competitivos y su bajo mantenimiento. Existen otras aleaciones que incluso son más ligeras, como las de magnesio o fibra de carbono. No obstante, sus precios son prohibitivos para la mayoría de los conductores.

