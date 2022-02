Macrogen España amplía sus servicios: Diagnóstico de COVID-19 Comunicae

jueves, 17 de febrero de 2022, 09:04 h (CET) Macrogen Inc, fundada en 1997, es una empresa de biotecnología y de medicina de precisión con más de 18.000 clientes en 153 países de todo el mundo. Tiene presencia global en Estados Unidos, Japón, los Países Bajos, Singapur, Italia, Bélgica y España, y planea establecer empresas adicionales en Francia y en Chile para el tercer trimestre de 2022 Fundada en 2017 en Madrid, Macrogen España es conocida en numerosas universidades e institutos de investigación españoles y actualmente está expandiendo su negocio basado en los métodos de secuenciación CES (secuenciación de Sanger) y NGS (Next Generation Sequencing).

Además de los servicios de secuenciación y análisis de genes, Macrogen España ha ampliado su negocio al servicio de diagnóstico de COVID-19 y también ofrece varios métodos de prueba de RT-PCR en tiempo real a partir del 1 de febrero de 2022 creando así Macrogen Clinical Center

Macrogen España, pionera en el método de extracción de saliva en test COVID

Como se informó en el New York Times en enero de este año, existe el argumento de que el método de prueba actual de ‘Frotis nasofaríngeo’ no es efectivo para hacer frente a la propagación de la mutación COVID-19, el cual tiene un fuerte poder de transmisión. Además, en una situación en la que se requieren muchas pruebas en poco tiempo, el hisopo nasofaríngeo puede irritar la membrana mucosa y provocar lesiones.

Por lo tanto, Macrogen España es pionera en proporcionar el método de extracción a partir de saliva, que está llamando la atención como alternativa al método de frotis nasofaríngeo. Este es un método para determinar si un paciente está o no infectado por el COVID-19 mediante la recolección de saliva de la boca en lugar de las fosas nasales.

Debido a la rápida expansión de la variante Omicron, se necesitan métodos de diagnóstico fáciles y rápidos como el de extracción de saliva del que Macrogen España está a la vanguardia.

La misión de Macrogen es favorecer la accesibilidad de las personas a las pruebas COVID

Recientemente, muchas personas se infectaron debido a la propagación de Omicron, pero el costo de las pruebas sigue siendo una carga para los infectados. Incluso cuando el coronavirus se propagó en 2020, Macrogen España hizo esfuerzos para apoyar a los damnificados a través de donaciones sociales. Además, Macrogen España tiene la intención de proporcionar un servicio de prueba de PCR de diagnóstico de COVID-19 rápido y preciso al precio más bajo para facilitar la accesibilidad a este servicio a las personas que más lo necesitan.

Clínica Macrogen España: centro de diagnóstico en Madrid

El centro clínico se encuentra en pleno centro de Madrid con instalaciones médicas y fácil acceso dentro de Madrid (Calle Martínez Villergas, 52, 28027 Madrid), y tiene como objetivo dar un mejor servicio más accesible para todos.

