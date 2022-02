Aldeas Infantiles SOS evacúa a 110 niños y niñas en Ucrania para garantizar su seguridad La organización prepara un plan de emergencia que activaría en caso de una rápida escalada del conflicto armado Redacción

jueves, 17 de febrero de 2022, 09:57 h (CET) Aldeas Infantiles SOS ha evacuado temporalmente a 110 niños y niñas de sus Aldeas de Brovary (Kiev) y Lugansk, que han sido trasladados a un lugar seguro en el oeste de Ucrania, con el fin de garantizar su protección y reducir sus niveles de ansiedad y estrés derivados de la tensión creciente ante el clima prebélico que vive el país.

Los psicólogos de Aldeas Infantiles SOS han detectado que los niños y niñas que atienden en Ucrania ya sufren los efectos del estrés prolongado, “que viene acompañado de miedos, pesadillas, alteraciones del comportamiento y de su capacidad de comunicación, y un aumento de la ansiedad, además de la disminución de su rendimiento académico”.

La organización de atención directa a la infancia prepara un plan de emergencia que activaría en caso de una rápida escalada del conflicto armado, y que incluye la provisión de necesidades básicas (alimentos, agua y artículos de higiene) en todos sus programas y reubicaciones de niños, niñas, familias y profesionales en otras zonas del país.

Aldeas Infantiles SOS trabaja en Ucrania con niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad desde 2003. En la actualidad interviene en las regiones de Kiev y Lugansk, tanto en la zona controlada como en la no controlada por el Gobierno, mediante Programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar, dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de riesgo y de evitar separación de padres e hijos. Además, la organización también cuenta con varios Programas de Protección en los que proporciona un cuidado alternativo de calidad en entornos familiares protectores a niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres.

Tras estallar la guerra del Donbass en 2014, Aldeas también lanzó un Programa de Respuesta a Emergencias en Lugansk y Donetsk, que a día de hoy continúa proporcionando ayuda humanitaria, apoyo educativo, asistencia emocional y servicios de fortalecimiento familiar. “Los niños de Donbass no saben lo que es vivir un día sin ansiedad, tensión y disparos”, aseguran desde la organización. “Las familias llevan una vida de aparente normalidad en la que un simple camino a la escuela, al trabajo o a una cita médica es una pesadilla logística, financiera y angustiosa”.

