¿Cómo llegar a Formentera?, por Can Corda

jueves, 17 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Formentera es uno de los destinos turísticos por descubrir en España. Esta es una preciosa isla en las Baleares que no dejará indiferente a nadie gracias a su historia y sus hermosos paisajes.

Lo que muchos no saben es cómo llegar a Formentera y disfrutar de todos sus atractivos turísticos. Pues existen dos rutas posibles para acceder a esta isla, una en avión y otra en barco.

Rutas de ingreso a Formentera Formentera es la isla más pequeña de las Baleares y para acceder a ella existen dos rutas posibles. La primera, desde el aire mediante un vuelo hacia Ibiza, ya que esta isla cuenta con un aeropuerto internacional y desde allí tomar la ruta del ferry Ibiza-Formentera. Existen 3 empresas que realizan este trayecto, Trasmapi, Baleària y Mediterránea Pitiusa, que cuentan con barcos de alta velocidad que parten desde el puerto de la capital de Ibiza y en apenas 30 minutos desembarcan en el puerto de Formentera.

En cambio, existe otra ruta marítima desde la que se puede tomar un barco desde el puerto peninsular de Denia. El viaje de Denia a Formentera en el momento solamente está operado por la compañía marítima Baleària y existen travesías todas las semanas con una duración de 2 horas. Por estos motivos, se recomienda a los turistas informarse previamente de la disponibilidad y precio de esta ruta.

¿Dónde hospedarse en Formentera? Una vez en Formentera, una buena opción de hospedaje son las casas vacacionales típicamente mediterráneas de Can Corda que están ubicadas en el sector de Es Cap de Barbaria. La isla cuenta con un gran patrimonio cultural así como paisajes naturales dignos de enamorar a los visitantes durante las puestas y salidas del sol. Además, se pueden visitar las torres de defensa y faros que los antiguos habitantes utilizaban para saber cuando llegaban los piratas y poder defenderse de ellos. Pero, por otro lado, los turistas pueden disfrutar de la cocina típica de Formentera, que está muy ligada al mar y la agricultura de secano. Debido a la escasez de productos y la creatividad de sus habitantes surgieron platos como: la ensalada payesa, el frito de pulpo, el frito de calamares en su tinta o el guisado de pescado con patatas, etc. Estas son algunas de las cosas de las que pueden disfrutar aquellas personas que visiten esta hermosa Isla.

En definitiva, visitar Formentera es una experiencia que mezcla historia, gastronomía y cultura que dejarán impactado a cualquiera que se decida a visitarla.



