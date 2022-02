Piso On lanza su nueva app para premiar la fidelidad de sus clientes Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El uso de las nuevas tecnologías ha revolucionado todos los sectores de la economía.

Hoy en día, tener presencia online es primordial para dar a conocer cualquier producto o servicio, siendo la web el principal canal de búsqueda utilizado por las personas. El sector inmobiliario es pionero en la implementación de softwares de logística, exhibición y posicionamiento.

Las aplicaciones para negocios inmobiliarios se han convertido en indispensables, ya que brindan soluciones sin necesidad de ir a ningún lugar. Por esta razón, y con el fin de ofrecer innovación a sus clientes, Piso On ha desarrollado su propia aplicación.

El sector inmobiliario forma parte de la innovación con Piso On Las respuestas tecnológicas dentro de cualquier empresa son indispensables para su crecimiento. Por eso es común encontrarse con desarrolladores de aplicaciones que den solución a la gestión de procesos y faciliten tanto las dinámicas de trabajo como los problemas de consumidores del servicio. Actualmente, Piso On ha lanzado su propia aplicación creando una opción para premiar a sus clientes en agradecimiento a su fidelidad.

A través de la nueva app, los clientes acumulan puntos con cada gestión inmobiliaria que realicen, tanto por sus operaciones, como por las recomendaciones que concreten. Los premios que se obtengan en la aplicación podrán ser utilizados en comercios aliados de las localidades donde Piso Ontiene presencia.

La app de Piso On, una solución para sus clientes Con el objetivo de mantenerse actualizado en la evolución de la tecnología, Piso On busca ofrecer soluciones a través de la aplicación. La idea es desarrollar una relación estrecha con el fin de crear una experiencia interactiva, así como también mantener a su comunidad informada de las nuevas tendencias inmobiliarias.

Una característica importante en el desarrollo de aplicaciones es que permiten conocer las necesidades de cada cliente, su interacción y comportamiento dentro de ella, lo que determina cuál es la relación que tienen con la compañía. Es por eso que con la digitalización de Piso On a través de una app, se espera desarrollar nuevas opciones que den soluciones dentro del sector inmobiliario así como también evolucionar y adaptarse a los nuevos sistemas operativos a fin de funcionar en los diferentes ecosistemas digitales.

En consecuencia, la adaptación de nuevos softwares de gestión son el futuro dentro del mercado inmobiliario. Con ellos se espera agilizar procesos y crear una comunidad que se convierta en clientes potenciales.



