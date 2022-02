Los beneficios del pienso natural para perros Emprendedores de Hoy

En los perros, la alimentación tiene un efecto directo sobre el crecimiento, el sistema inmunológico y el desarrollo del esqueleto. Cuando son animales adultos, si ingieren productos naturales, podrán lograr un control sobre su peso, que es uno de los grandes enemigos de la salud del perro, mejorar su vista e incluso reducir el sarro de sus dientes.

Cuando un perro está alimentado con pienso natural de primera calidad, como el que elabora la compañía española Lenda, los resultados saltan a la vista. Lenda es una empresa moderna, del siglo XXI, pero que cuenta con un respaldo de más de 30 años de experiencia en el cuidado de los perros.

Características del pienso natural elaborado por Lenda El objetivo de Lenda es brindar un alimento de la mejor calidad posible. Su pienso natural para perros está elaborado con ingredientes naturales de alta calidad y materias primas procedentes de cultivos y cría destinados a consumo humano. Cada elemento que integra el pienso natural está elegido por su calidad, consistencia y valor nutritivo. Además, las preparaciones se realizan siguiendo con precisión las recetas. Todos los ingredientes se pesan en básculas de manera rutinaria para asegurar la exactitud de la mezcla.

Por otra parte, antes de someterse al proceso de elaboración del pienso natural para perros, las materias primas pasan estrictos controles sanitarios y ninguna de ellas contiene transgénicos. Las recetas del pienso natural de Lenda buscan aprovechar las cualidades organolépticas y nutricionales que aportan los ingredientes naturales. No se incluyen colorantes, conservantes, aromatizantes ni potenciadores del sabor de síntesis química.

La concepción de la nutrición de los perros por parte de Lenda se basa en el concepto de alimentación holística, que también es conocida bajo el nombre de alimentación integrativa. Se trata de una forma de nutrición que busca el beneficio del perro a través de la comprensión integral de la alimentación animal como un todo.

Ventajas del pienso natural para perros de Lenda Los alimentos secos para animales fabricados por la empresa tienen tres líneas distintas. Además de la Gama Original, Lenda elabora pienso bajo el rótulo de Gama Nature, diseñado para perros con problemas articulares o alergias alimentarias severas. La tercera es la Gama Grain Free, que es libre de granos, para los clientes que prefieran recetas sin cereales.

Todos los productos de la firma incluyen prebióticos, que ayudan en la digestión. Además, todos los componentes naturales incluidos en las preparaciones protegen las articulaciones de los perros, su tracto urinario y contribuyen a la conservación tanto de la piel como del pelo.

Lenda elabora el mejor pienso natural para perros de España, hasta tal punto que los animales que son alimentados con él no solo están fuertes por dentro, sino que también lucen sanos y radiantes por fuera.



