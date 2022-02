¿Es obligatorio el seguro de responsabilidad civil para autónomos? Thenowo Emprendedores de Hoy

Empezar a trabajar como autónomo es una decisión que toman cada vez más personas. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), hasta septiembre del año 2021 había más de 3 millones de personas registradas como Trabajadores Autónomos en España, y la cifra continúa en ascenso.

Desempeñarse como autónomo implica a su vez asumir ciertas obligaciones, como el pago de impuestos o contar con un seguro de responsabilidad civil, lo cual es obligatorio en determinados casos. Para ello, el comparador de seguros para profesionales de Thenowo supone de gran ayuda. Gracias a él, los autónomos pueden cotizar, obtener comparativas de precios al instante y recalcular las veces que sea necesario.

Seguro de responsabilidad civil para autónomos, obligatorio para algunos y recomendable para todos Como ya se ha mencionado, solo en algunos casos es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para autónomos, ya que esto depende de la actividad a la que se dedique y el riesgo que implique para otras personas.

Aun así, lo más recomendable es contratarlo en cualquier caso, si se tiene en cuenta que al realizar cualquier profesión u oficio persiste el riesgo de que por negligencia, omisión o por una situación ajena se causen daños a terceros. Y es que si se llegase a ocasionar perjuicios, la compañía se encargaría de indemnizar y responder ante los daños materiales y personales que hayan sido provocados. Por el contrario, si el autónomo no cuenta con una póliza de responsabilidad civil, este tendría que hacer frente a las indemnizaciones y costas legales con su propio patrimonio.

Circunstancias en las que es obligatorio el seguro de responsabilidad civil para autónomos Al momento de comenzar a desempeñarse como autónomo, uno de los requisitos a tener en cuenta es poder estar preparado frente a cualquier situación. Contratar un seguro de responsabilidad civil es el primer paso para estar protegido ante incidentes que la actividad del autónomo pueda ocasionar a terceras personas.

En este sentido, las actividades que obligatoriamente deben contar con un seguro de responsabilidad civil son aquellas relacionadas con el ámbito sanitario, construcción e instalaciones, abogacía, gestorías, auditorías… Asimismo, los autónomos que posean un local físico deberán contratar un seguro de responsabilidad civil para poder obtener la licencia de apertura, aunque no tengan personal a su cargo.

Una vez tomada la decisión de contratar un seguro de responsabilidad civil para autónomos, puede surgir la duda de por dónde empezar y qué coberturas elegir para no quedarse corto. Lo recomendable es analizar el nivel de riesgo que conlleva la actividad a la que se dedique y calcular las incidencias que podrían ocurrir. Con base en ello, en Thenowo los usuarios pueden comparar entre las diferentes aseguradoras y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.



