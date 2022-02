El verdadero poder de Patricia Botín Todos los Bancos tienen accionistas, pero lo interesante es investigar esa parcela y los nombres que están detrás de ellos José Luis Ortiz

jueves, 17 de febrero de 2022, 08:37 h (CET) La familia Botín ha sido y sigue siendo un referente en España, Europa y en el mundo, ¿Pero sabemos realmente la base de ese poder? ¿Es la realidad lo que se nos muestra? Esta breve nota pretende ser una introducción a ese verdadero poder y servir para que el intelecto hago lo propio de su finalidad. De ahí que nada, ni nadie, ni gobiernos, ni autoridades refuten su opinión y sea una de los pilares que sostienen decisiones de los mismos a pesar de sus inclinaciones ideológicas. Sé que este artículo pretende aclarar lo que muchos pensamos y tememos hablar. Quiere ser el fundamento objetivo de los mitos que corren y que de boca en boca y en penumbras, entre cañas y cafés se comentan en tertulias de café.

Todos los Bancos tienen accionistas, eso lo sabemos, pero lo interesante es investigar esa parcela y los nombres que están detrás de ellos y nos acercaremos a ese contexto.

El Banco de Santander tiene varios accionistas principales que son:

1- Capital Research And Management Company La gestora de pensiones más grande e importante del mundo 5 % de las acciones y a su vez es accionista de:Bankia , con un 5,49 %, Endesa con un 5, 53 % de Amazon con un 6,2 % y el 12 % de Albertis, la principal concesionaria de España de Autopistas.

2- George Soros con un 7%, o lo que es lo mismo 74-000 millones que a su vez está vinculado como accionista con Google y Facebook.

3- Un Fondo de Qatar con el 5,5 %.

4- Blackrock, con el 4,78 %, o lo que es lo mismo con 6.200 millones y está a su vez en España controla algunos medios como:

Banca: - 5 % Banco Sabadell. - 3,43 % Bankinter. - 5,40 % BBVA. - 3,63 % Caixa Bank (779, 3 millones).

Medios de Comunicación: - Atresmedia( Antena 3, Sexta). - Cuatro. - Grupo Prisa (El País, Cadena Ser).

En algunas de esas sociedades con derecho a veto.

5- S.p.a. Assicurazioni Generali

La mayor aseguradora de Europa y el segundo grupo mayor del mundo detrás de AXA, Grupo en la que es accionista George Soros también. Esta aseguradora italiana controla el 4,49 % de la Banca d´Italia y el 13,24 % de Mediobanca, entidades financieras de primer nivel en Italia y Europa. El 22,83 % de las acciones se encuentra en manos de todos de esos accionistas. Entonces ¿Qué le queda a la familia Botín? La respuesta es muy sencilla y seguro que les sorprenderá el 1,16 % y de esa parte, repartida entre varios miembros de la familia la menor corresponde a Patricia Botín con un 0,11 %.

Ante estos datos objetivos ¿Qué papel hace Patricia Botín en el Banco? Además de ser la figura visible, me atrevería a decir que es una Relaciones Públicas de extraordinaria capacidad y que son los demás accionistas principales los que la avalan y respaldan.

Para terminar, solo plantear varios interrogantes. ¿Entendemos ahora el verdadero poder de Patricia Botín? ¿Podemos entender ahora ciertas medidas que toman los diferentes Gobiernos independientemente de los colores e ideologías progresistas o conservadoras, incluso más allá del sector financiero?, ¿Acaso existen gobiernos y políticos en el mundo que deseen enfrentarse a los designios del Foro Económico de Davos? No olvidemos que a primera vista están vinculados con este Banco al menos dos de sus participantes.

Yo no voy a dar respuestas. Ya tengo voces amigas que me recomiendan que ignore ciertos temas, que no es relevante, pero es algo que me supera. Siempre he buscado ofrecer luz al conocimiento, pues así me educaron, como mi padre me enseñó “reconocer la verdad te permitirá ser coherente y valorar tus decisiones”.

Normalmente el poder que se nos muestra no es la autoridad existente que habitualmente ignoramos y pasa inadvertida. Es impactante pensar que Blackrok controla el 22,14 % de la banca en España y George Soros el 23,26 %, y sólo en ese terreno.

Espero y deseo que este artículo abra la avidez de conocimiento y quién sabe si algunos empezarán a buscar en la Biblioteca de Verdad de la Vida. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los abrazos del oso de M. Alva a W. Cerrón y a G. Bellido Una vez que Alva haya logrado calmar las aguas, nuevamente la ultraderecha embestirá para deponer al mandatario constitucional Chistera y Vox en la sesión de control Es momento de replantearse la realidad y futuro de una democracia con demócratas miedosos que pueden tratar de domar lo que no comparten ni entienden Me regalaron la fe, ahora quieren quitármela Los creyentes tienen derecho a una misa, a un servicio de comidas, a catecismo infantil (pagado)… ​¿Quiere el PP gobernar Castilla y León? No quedan muchas alternativas Las ocasiones de recuperar autonomías para la derecha se desperdician para no enojar a las izquierdas El verdadero poder de Patricia Botín Todos los Bancos tienen accionistas, pero lo interesante es investigar esa parcela y los nombres que están detrás de ellos