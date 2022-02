Expleo plantea el ser audaces y actuar con confianza como el secreto para la transformación empresarial Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de febrero de 2022, 18:21 h (CET)

Si se va a hacer algo, es importante hacerlo bien. Puede sonar obvio, pero ¿cómo se sabe que se está haciendo lo correcto? A menudo, a la hora de enfrentarse a los procesos de transformación empresarial, los líderes de múltiples compañías y negocios se plantean esta pregunta. El desafío es que no hay dos negocios iguales, por lo que aquello que funciona para uno, no es determinante para otro.

Sin embargo, resulta casi inverosímil soñar con un plan de acción que asegure el éxito en cualquier negocio, aunque no significa que no se pueda aprender de la experiencia de otros para alcanzar la meta.

En Expleo, la compañía internacional de ingeniería, tecnología y consultoría francesa con más de 40 años de experiencia en los sectores más punteros, ha lanzado el Business Transformation Index (BTI) 2022, el informe global que concluye con el análisis e identificación del estado y los motores de la transformación digital. A lo largo de cinco países, alrededor de 1.000 líderes al frente de grandes compañías han contribuido en nuestra investigación para dar una visión global de los rasgos que caracterizan a las organizaciones y programas de transformación más exitosos.

A través de este estudio, se ha podido entender cómo la transformación empresarial se ha convertido en una prioridad más urgente de lo que ya era. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, ocho de cada diez organizaciones han reducido los plazos de desarrollo y finalización de sus proyectos en un promedio de 14 meses. De hecho, hasta el 61% de las empresas consideran que la ‘innovación acelerada´ es la clave del éxito. Además, el estudio constata que aquellos negocios que están implementando procesos de transformación más rápido que los competidores tienen más probabilidades de obtener ingresos en los próximos cinco años.

La audacia permite acercarse a los beneficios La audacia en la visión debe complementarse con una implementación efectiva. Las organizaciones deben asegurar la asignación de recursos y fomentar su adopción entre los empleados. Además, un énfasis en la calidad y las pruebas es fundamental para garantizar la efectividad de cualquier iniciativa. En este sentido, el estudio apunta que hasta el 51% de las empresas apoyan un enfoque estructurado para la transformación, mientras que solo el 28% se decantan por un pensamiento “fail fast”. Por tanto, se puede decir que un plan fiable permite aprovechar al máximo la visión.

El informe BTI 2022 permite conocer cómo la pandemia continúa influyendo en los esfuerzos de digitalización y cómo las prioridades evolucionan. Hoy en día, el motor principal para optimizar los esfuerzos de la transformación empresarial, incluso por encima de los motores financieros, es mejorar la experiencia de usuario. Esto induce a pensar que el impulso digital vivido durante los últimos 18 meses ha establecido las líneas de un nuevo mercado hipercompetitivo y digitalizado, que ha llegado para quedarse.

Para conocer si una empresa es una ‘Star’, ‘Striver’ o ‘Starter’, Expleo pone a disposición de todos, esta sencilla herramienta que se puede utilizar de forma anónima. En ella, las organizaciones pueden comparar y conocer su propio desempeño desde la perspectiva de la audacia y fiabilidad en nuestro Bold & Reliable Index.

En Expleo, los expertos con más de 40 años de experiencia en diversos sectores estarán dispuestos a ayudar a los clientes en el camino de la transformación empresarial. Hay que recordar que, en 2022, es importante pensar audazmente y actuar de manera confiable.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tradición artesana en jamones ibéricos de gran calidad con La Abadía Expleo plantea el ser audaces y actuar con confianza como el secreto para la transformación empresarial Comida mexicana a domicilio, con La Llorona Las posibilidades de Formentera en invierno, por Can Corda La Llorona, restaurante mexicano en Jaén