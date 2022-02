Innovación en el sector inmobiliario, de la mano de Piso On Emprendedores de Hoy

El sector inmobiliario se ha visto beneficiado por la era digital y la implementación de nuevas tecnologías.

En Europa, el sector ha evolucionado con el incremento de opciones en software, recursos Big Data, realidad virtual para la exhibición de complejos urbanísticos, blockchain y publicidad a nichos específicos a través de redes sociales.

Actualmente, la compra de una vivienda requiere varios pasos para guiar al cliente en la toma de una decisión final. Con la premisa de agilizar los procesos de visita en la adquisición de un inmueble, Piso On ofrece un catálogo que muestra una innovación en el sector inmobiliario.

Mejora en los resultados gracias a la implantación de nuevas herramientas Hoy en día, el neuromarketing en el desarrollo de estrategias para el cierre de ventas se realiza a través de conexiones emocionales con métodos creativos que crean vínculos con los clientes. En el caso de que una familia vaya a visitar el hogar que desean comprar, se puede recomendar al vendedor que hornee galletas, ya que su olor generará una sensación de bienestar, confort y satisfacción. Este aspecto influirá en la toma de decisión final de los interesados y podría llegar a propiciar un cierre exitoso de venta.

Según cuenta Eva Orobio, responsable de la delegación de Piso On Amorebieta, desde que se implantaron las herramientas que les aportaron desde los servicios centrales de la marca, sus resultados no han dejado de crecer. Llevan varios años con mejoras constantes en parámetros fundamentales como el número de propietarios que les confían la venta de su vivienda, relación de visitas/venta, plazos de venta y satisfacción de los clientes. Para Eva Orobio y su equipo de Amorebieta, la mayor satisfacción es ver a los clientes felices, cumpliendo sus sueños y que además les valoren con un 4,9 en Google.

Amplia trayectoria en el sector La innovación forma parte del servicio que ofrece Piso On, siendo la interacción en las publicaciones de inmuebles en su página web un ejemplo de eso.

Esto viene dado a través del tour 360 que permite tener una panorámica del interior de la vivienda en cada anuncio. Así mismo, los compradores interesados tienen la opción de conocer los nuevos complejos urbanísticos digitalizados, en el que se pueden ver los espacios en una visita completamente virtual.

Piso On tiene a disposición de los clientes propietarios que desean vender su vivienda una serie de servicios y soluciones que dan valor a su propiedad. Se suman la larga trayectoria y profesionalidad de sus equipos y los más avanzados servicios de marketing y tecnológicos para dar soluciones eficaces a la altura de las necesidades de los clientes más exigentes.



