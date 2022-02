Cómo invertir los activos financieros mediante estrategias de inversión de valor añadido Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de febrero de 2022, 17:25 h (CET)

Hoy en día existen diversos fondos de inversión, aunque la inversión de valor añadido es una de las estrategias más rentables, puesto que figura en ella misma la revalorización de la materia prima de un producto, pudiendo llegar a ser un activo financiero que acabe generar millones.

Infinex es una empresa dedicada a la inversión, desarrollo y comercialización de activos tangibles e intangibles, los cuales ayudan a las empresas y particulares a realizar inversiones conscientes que generen el retorno y mayores ganancias.

Inversión de valor añadido como estrategia de activo financiero Un producto o servicio representa un valor añadido cuando es un beneficio mayor después de pasar por un proceso de transformación. Un ejemplo de ello, es la materia prima de un producto. La materia en sí tiene un coste, pero al pasar por el proceso de fabricación, diseño y usabilidad gana un valor que por sí misma no tiene. Esto se debe a que el producto representa la solución a un problema que tiene una comunidad.

Si bien este concepto puede llegar a ser técnico, un activo financiero es todo aquel que genera ganancias. Por esta razón, la estrategia de valor añadido se puede aplicar a todos los productos que necesitan consumir las personas en su día a día como ropa, zapatos, tecnología, etc.

En la estrategia de valor añadido, hay tres variables a las que se hace referencia, comenzando por el bajo valor añadido que es aquel cuyo proceso de transformación no requiere mayor producción. Un ejemplo de ello es la comida, el valor añadido puede ser un plato hecho en un restaurante para el consumo o una barra de pan que se vende al día en una panadería.

Después está el medio valor añadido, el cual hace referencia a un producto que está entre ambos topes de inversión como una camisa común y corriente, cuyo fin es que la persona se pueda vestir. Por último, el alto valor añadido es el tope del activo, ya que requiere un proceso de transformación mucho más avanzado, cuyo valor económico es mayor, al igual que su ganancia.

Es importante mencionar que cualquier producto puede llegar a ser de alto valor añadido. Con este fin, se puede tomar el ejemplo de la camiseta, cuando esta prenda se realiza con materiales ergonómicos y resistentes al frío aumenta su valor tanto en producción como de coste final.

Invertir en activos de valor añadido con Infinex La empresa de invención Infinex cuenta con sistemas de alta tecnología y un equipo internacional con experiencia empresarial en compañías globales. Además, es experto en obtener un rendimiento de los activos financieros.

Para conocer todos los servicios, la empresa cuenta con una página web donde especifica toda la información para las personas interesadas en invertir de forma inteligente.



