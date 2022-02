Aparato de descarga de tacógrafo desde 179 € todo incluido, por Dáhuca Soluciones Emprendedores de Hoy

El aparato de descarga de tacógrafo es un dispositivo que descarga la información de las tarjetas de los conductores y del tacógrafo que se instala en los vehículos para registrar datos acerca de la marcha, los kilómetros recorridos, la velocidad, la conducción, la disponibilidad, las pausas y los períodos de descanso.

En el ámbito del transporte, su uso es obligatorio para mantener el control sobre las jornadas de los conductores y cualquier infracción en su utilización puede derivar en multas muy elevadas, así como no realizar las descargas periódicas de los datos de las tarjetas y de los tacógrafos en el tiempo estipulado.

La información que se registra en las tarjetas de conductor es necesario descargarla una vez al mes y la información que se registra en los tacógrafos cada tres meses. La empresa Dáhuca Soluciones se especializa en la provisión de aparatos de descarga para realizar dichas descargas periódicas así como de la custodia de los datos descargados, la gestión y el asesoramiento de todo lo referente al tacógrafo y los tiempos de conducción y descanso. Además, brindan todos los servicios asociados, como la venta de consumibles para tacógrafos, solicitud de tarjetas de tacógrafo y realización de informes periciales a través de un perito judicial para conflictos entre conductores y empresas.

Tacógrafo para la descarga de datos del tacógrafo y control de la información El tacógrafo digital se implantó de manera obligatoria el 1 de enero de 2006 para todos los vehículos que pesan más de 3.500 kilos o que puedan transportar a 9 o más personas, incluido el conductor. Más allá de las distintas marcas, el funcionamiento de los tacógrafos digitales es muy similar. Todos tienen dos ranuras para insertar las tarjetas de los conductores y la tarjeta de empresa, disponen de una impresora para obtener los registros en papel para información del conductor o por peticiones de los agentes y cuentan con una pantalla que informa a los conductores sobre los tiempos de conducción y descanso y cualquier configuración del tacógrafo.

Por medio de los servicios de Dáhuca Soluciones, es posible olvidarse de todo lo relativo al tacógrafo. La empresa se encarga de la custodia de los datos descargados, brinda asesoramiento sobre los tiempos de conducción y descanso y apoyo cuando se presentan multas o inspecciones.

Además, el equipo de la firma avisa cuando es momento de descargar los datos y advierte a sus clientes si se produce una infracción en los tiempos de conducción y descanso de los conductores, si se registra un período de conducción sin tarjeta, si hay exceso de velocidad, si se produce algún fallo en la marcación del inicio y la finalización de las jornadas o cualquier anomalía o infracción que haya podido cometer el conductor y sea sancionable por la Administración.

Perito judicial de tacógrafo Por otra parte, Dáhuca Soluciones realiza informes para la reclamación de horas extras, horas nocturnas, horas en festivo, pernoctación y demás pluses marcados en el convenio y que no se hayan pagado por la empresa, certifica las jornadas efectivamente realizadas por los empleados y elabora cualquier tipo de informe que sea necesario sobre los datos que se obtienen del tacógrafo. También, al contrario, se realizan informes a las empresas de las jornadas realmente realizadas por los conductores ante posibles contenciosos que tengan con ellos, el peritaje es independiente por lo que se puede realizar a ambas partes.

Los dictámenes sirven como prueba válida en los tribunales y, si el juez o alguna de las partes lo requieren, un representante de Dáhuca Soluciones puede acudir como perito al juicio para apoyar los datos que contienen los informes.

Por medio de los servicios de la compañía, las empresas puede despreocuparse de las posibles infracciones sobre el tacógrafo, ya que la firma ejerce un férreo control sobre las descargas y garantiza la seguridad de los datos, evitando numerosas multas.



