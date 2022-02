La empresa El Factor Persona ofrece 50 becas valoradas en 20.000 euros para formar parte de su programa MAPA PERSONA, una iniciativa en la que sus participantes podrán hacer realidad el deseo de replantear sus vidas. El programa, según sus creadores, es "el antídoto perfecto para todos esos fenómenos que hoy se suceden como la Gran Renuncia, la acuciante falta de sentido vital o la ausencia de vinculación y motivación en los trabajos" Con motivo del reciente lanzamiento y apertura de su programa online de desarrollo personal MAPA PERSONA, la empresa El Factor Persona ofrece 50 becas valoradas en 20.000 euros para cursar dicho programa. La acción responde al profundo compromiso social que desarrolla la compañía en todas sus iniciativas. Como afirma una de sus fundadoras, Mónica Hernández, “la contribución social es una de las señas de identidad de El Factor Persona, por lo que todas las actividades que desarrollamos han de acompañarse de ese componente de aportación para mejorar la vida de las personas”.

El único requisito que se exige para solicitar una de las becas es ser mayor de edad. Los usuarios/as interesados/as tan sólo deben ponerse en contacto con la institución a través de su página web (https://elfactorpersona.com/) y exponer su situación y el motivo que les empuja a formar parte del programa. Cada caso concreto será estudiado y validado por el propio equipo fundador de El Factor Persona.

El programa MAPA PERSONA

En palabras de Óscar Fajardo, otro de los fundadores de El Factor Persona, “en la actualidad, gran parte de las personas están incómodas en el mundo, no saben cuál es el lugar que ocupan en él, ni tampoco el que quisieran ocupar”. Ese malestar se traduce hoy en fenómenos como la Gran Renuncia o en realidades como que 7 de cada 10 personas afirman que su mayor arrepentimiento es no haber vivido conforme a su ideal pensado e imaginado.

Precisamente para ayudar a esas personas y corregir esa realidad nace el programa MAPA PERSONA. En él, los participantes encontrarán una metodología que les guiará desde lo más profundo de su interior hasta la acción exterior más concreta para definir el lugar que desean ocupar en el mundo y vivir conforme a esa decisión tomada. Como recuerda el tercer fundador de El Factor Persona, Carlos Castel, “debemos atrevernos a SER y VIVIR con mayúsculas, pero esa vida con mayúsculas debe ser definida por cada uno de nosotros, es un trabajo íntimo, personal e intransferible”.

Preguntada por la diferencia que hay entre este programa y otras iniciativas, Mónica Hernández recuerda que “casi todas ellas se centran en una pequeña parte de la realidad de las personas, y esa limitación hace que los resultados no sean satisfactorios y no operen el cambio deseado. MAPA PERSONA es un método que aborda todos los aspectos fundamentales para realizar un cambio significativo, y no solo eso, sino que establece el orden adecuado en su trabajo y contempla las interrelaciones que se producen entre ellos, algo que muchos pasan por alto. Nosotros proponemos trabajar la integralidad de la persona, no una parte limitada”.

Una iniciativa que no solo tiene impacto en la persona, sino en la sociedad, porque como manifiesta Óscar Fajardo, “no es posible combatir la desigualdad social, no es posible una verdadera inclusión, si la persona no sabe lo que quiere para poder dirigirse a sí misma y dar un sentido y una orientación a su vida”.

Coincidiendo con el lanzamiento del programa MAPA PERSONA, Plataforma Editorial acaba de lanzar al mercado Vivir sin arrepentirse, de Óscar Fajardo, el libro que ha sido el origen de esta iniciativa.

El Factor Persona

A lo largo de sus años como profesionales en distintas empresas, los tres socios fundadores de El Factor Persona fueron detectando, cada vez con mayor frecuencia, que un alto número de personas manifestaban tener una vida poco significativa e insatisfactoria. Fruto de esa experiencia repetida y de la intención de combatirla se produjo el nacimiento de El Factor Persona.

“El Factor Persona – afirma Fajardo – nació con la idea de inspirar, ayudar y mover a las personas hacia el logro de una existencia plena a través de distintas propuestas de contenidos y de formación que proporcionan un conocimiento profundo del comportamiento humano y social, y fomentan el pensamiento crítico y la autonomía.”

El Factor Persona no solo dirige su oferta a personas individuales, sino que también ofrece sus servicios a empresas, organizaciones no lucrativas, reclutadores y escuelas formativas.