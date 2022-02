Nanas & Co da las claves para lidiar con hijos adolescentes

La adolescencia es una etapa temida para muchos padres que ven cómo sus hijos experimentan no solo cambios físicos, sino también psicológicos y sociales. Se trata de un período de mayor inestabilidad emocional y desapego familiar, en el que los jóvenes buscan su independencia. Nanas & Co, la empresa de selección de personal doméstico referente en su sector, sugiere cómo hacer frente a este proceso de la manera más adecuada, y que los hijos afronten el paso a la edad adulta con serenidad y estabilidad Paciencia. Como todo en la vida, esta fase también pasará. Cada hijo superará la adolescencia, incluso negará haberla pasado con el paso de los años, o minimizará las consecuencias de sus constantes cambios de humor y su revolución hormonal.

No tiene por qué ser una etapa negativa. Es una época que se vive con cierta nostalgia al ver crecer tan rápido a los retoños, pero ese sentimiento no debe confundir. Se debe apreciar la adolescencia como una etapa alegre y motivadora y también, liberadora para padres y madres.

No es personal. La rebeldía hacia la autoridad es una característica normal de la adolescencia. Esto no quiere decir que se pasen por alto faltas de respeto, pero ayudará a relativizar y minimizar ciertos desencuentros. Existen estrategias como no dejar que hablen con sus amigos por unas horas hasta que demuestren que pueden conducirse con respeto. En cada oportunidad que se presente, hay que preguntarse qué es lo que se desea enseñar a los hijos en ese momento.

Empatía. Es importante recordar cómo se era hace algunos años, cuando también cada uno estaba en plena fase de crecimiento. Hay que tratar de controlar las emociones e intentar comprender a los hijos, poniéndose en su lugar. Los miedos, las dudas, intrigas e inquietudes que les van a asaltar en esta etapa evolutiva van a requerir un apoyo incondicional por parte de los padres y cómo lo hagan va a ser la clave para ganarse su confianza.

Comunicación. Es la base de cualquier relación. La escucha activa debe ser la mejor herramienta para llegar a ellos, no se trata de oír sino de escuchar; de este modo, se reforzarán las relaciones interfamiliares y se evitarán conflictos y situaciones complejas. Además, no hay que perder de vista la comunicación no verbal, pues en esta fase de crecimiento es fundamental.

Reconocimiento y valor. Es necesario mirar con atención, validar las cosas que les funcionan y sobre todo, no insistir constantemente en lo que hacen mal.

No hay que comparar. No necesariamente los hijos pasarán de igual modo de la adolescencia a la edad adulta. Hay que evitar cualquier tipo de comparación con otros, esto aumentará su resentimiento y confirmará su constante idea de que no se les entiende.

Pedir su opinión. Hay que preguntarle qué opina cuando surgen temas familiares, sobre cultura, política, sociedad… Para un adolescente es fundamental que sepa que para sus padres ya no es un niño.

