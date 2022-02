Ma Belle Salon presenta su NAILS SPA, una clínica para el cuidado y reparación de las uñas Comunicae

miércoles, 16 de febrero de 2022, 17:23 h (CET) La manicura y pedicura son indispensables en el arreglo e higiene diaria pero ¿todos los establecimientos ofrecen lo mismo? Una buena manicura requiere un resultado profesional impoluto, no solo en diseño, la salud de las uñas debe ser una prioridad. El lujoso templo de belleza, Ma Belle Salon presenta su NAILS SPA, una verdadera clínica para el cuidado, reparación y relax de las uñas donde los mejores profesionales marcan la diferencia a través de nuevas técnicas con mejores y más placenteros resultados Ma Belle Salon presenta su lujosa clínica para pies y manos llamada Nails Spa. En ella, se ofrecen los tratamientos más punteros atendiendo a la salud, a la moda y a la durabilidad de los resultados, empleando siempre las mejores firmas en cuanto a cosmética dermatológica y esmaltes; apostando por el cuidado de manos y pies como la verdadera base para un buen maquillaje de uñas.

En su revolucionaria oferta cuenta con una de las técnicas más exclusivas, la llamada “rusa”, que solo practican expertos manicuristas y con la que se consiguen unas uñas perfectas por más tiempo a través de un torno. En todos los tratamientos utilizan fórmulas únicas para reponer la hidratación natural de la piel, repararla y protegerla y protocolos especiales embellecedores de cutículas, limado, exfoliante de manos y esmaltado.

Manicura:

El SPA ofrece todas las tendencias, además de la manicura permanente, acrílica o básica.

Destaca la manicura personalizada, que constituye el último grito en uñas. La moda de la

personalización comenzó con las iniciales en los bolsos, los colgantes, en las fundas para móviles y, ahora,

les toca el turno a las uñas. Siempre bajo el asesoramiento de sus NAILS estilistas.

Pedicura:

Todas las pedicuras se realizan en cómodos y sofisticados sillones para relajarse y disfrutar mientras las pedicuristas de Ma Belle Salon embellecen los pies.

La carta incluye pedicura básica o spa, permanente y en acrílico o gel, y también, servicio para caballeros.

Todos los tratamientos se realizan con el mismo protocolo, en jacuzzi y con exfoliantes minerales y espumosos que eliminan las células muertas, dejando que renazca una piel suave y sedosa. Se utilizan cremas untuosas con perfume y aceites esenciales y principios activos que actúan contra la desnutrición de la piel, la sensación de piernas cansadas y la degeneración de las uñas.

Acerca de Ma Belle Salon

Ma Belle Salon es uno de los salones de peluquería más exclusivos, cosmopolitas y sofisticados de Madrid, en el que la coloración del cabello, unida a las cuidadísimas técnicas de corte, constituye el servicio estrella. Las terapias capilares y los servicios más punteros de pedicura y manicura se dan cita en este centro que a nadie deja indiferente. Además, también cuenta con carta de estética para disfrutar de masajes, depilación, tratamientos faciales y maquillaje realizado por verdaderos artistas de esta técnica.

Gracias a la exquisitez y a la calidad de sus servicios y tratamientos, al buen ambiente y a la profesionalidad de todo el equipo es fácil ver en el salón a grandes personalidades de la élite social, económica y cultural de Madrid.

C/ Jose Ortega y Gasset 50, Entreplanta

28006 Madrid

mabellesalon.com

Ma Belle Salon

@mabellesalon_

