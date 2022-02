Blow Dry Bar descubre cuáles son los cortes de pelo atemporales para pelo fino Comunicae

miércoles, 16 de febrero de 2022, 17:03 h (CET) El cabello fino suele engrasarse, encresparse y perder volumen en la raíz con más facilidad, lo que se traduce en una melena (aparentemente) descuidada. Un adecuado corte de pelo puede ser la solución. Blow Dry Bar, un nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza, vanguardista, orgánico y ecofriendly, descubre cuáles son los cortes de pelo atemporales que harán lucir "pelazo" con volumen y densidad Corte bob, en todas sus versiones y para todo tipo de cabello. Este tipo de cortes asegurará densidad y volumen desde la raíz a la punta. Se puede apostar por un bob a medio cuello sin capas, o por un bob con capas largas o melena recta. Todos estos cortes harán lucir una melena con cuerpo y personalidad.

Media melena. Como suele ocurrir en la mayoría de los casos, aquellas melenas de cabello fino tienden a languidecerse en la raíz; para evitar este efecto, los cortes a media melena con capas invisibles son una muy buena opción para las menos arriesgadas.

Degradado. Es un truco infalible. Desfilar el contorno de la cara aportará más cuerpo y equilibrio. Para las más atrevidas el flequillo largo y cortado a navaja es una buenísima opción para acabar con un cabello fino y apagado.

Pixie. Si lo que se quiere es asegurar el volumen y el grosor, este tipo de corte es el idóneo. Con capas largas en la raíz y en la parte delantera que aportarán personalidad y cuerpo al cabello.

Melenas XL. Si se trabajan de manera adecuada, es una opción perfecta para quienes no quieren renunciar al largo de su cabello y a la vez lucirlo con volumen y cuerpo.

Además del corte, también se puede recurrir a determinados peinados que aportan mayor volumen y densidad a la melena. Como coletas bubble u ondas desechas de medios a puntas. El moño alto con cuerpo es una estupenda opción de peinado que favorece el volumen; además es rápido y sencillo. Por último, las trenzas que son tendencia y harán lucir un cabello denso y voluminoso.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras aprovechas para renovar el look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras se disfruta de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

Blow Dry Bar

