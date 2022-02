La deportista Joanna Jędrzejczyk, embajadora global de marca del broker XTB Comunicae

miércoles, 16 de febrero de 2022, 16:51 h (CET) XTB ha comenzado a promocionar sus soluciones de inversión. La nueva embajadora de la marca XTB – Joanna Jędrzejczyk, una deportista de artes marciales polaca, la primera mujer polaca en el UFC y tres veces ganadora mundial de thai boxing – aparece en los spots publicitarios En sus nuevos spots, XTB enfatiza que la inversión en los diversos tipos de activos es algo al alcance de todo el mundo. También se añade que la empresa proporciona a sus clientes las herramientas que les facilitan la entrada al mundo de las inversiones: análisis de mercados diarios, así cómo numerosos materiales formativos y educativos.

XTB promociona una amplia variedad de opciones que ofrece. La nueva embajadora de marca explica en los vídeos que gracias a las soluciones de XTB, la inversión es accesible no solo para los inversores experimentados en los mercados, y que el azúcar no es solo un complemento al café. Explica que todo el mundo puede invertir en ambas materias primas gracias a las soluciones sencillas y prácticas que ofrece XTB.

"Nos damos cuenta de que el mercado de la inversión ha cambiado de manera significativa recientemente. Los bajos tipos de interés en los depósitos bancarios o la preocupación sobre un futuro crecimiento de la inflación quiere decir que el grupo de personas interesadas en invertir sus ahorros no deja de crecer. Además, cada vez estamos más acostumbrados a utilizar las aplicaciones móviles en nuestras inversiones. Es por eso que remarcamos la conveniencia de utilizar la plataforma xStation, también disponible para dispositivos móviles. Gracias a ella, puedes gestionar tus inversiones desde donde estés, en cualquier momento", dice Alberto Medrán, director de XTB España.

XTB también proporciona a los inversores minoristas un acceso rápido y fácil a los mercados financieros de todo el mundo. Gracias a ello, pueden elegir entre más de 5.000 instrumentos financieros, desde acciones de empresas que conforman los mercados de acciones más importantes del mundo (sin comisión en operaciones hasta 100.000 EUR al mes), pasando por contratos de materias primas, divisas, índices y criptomonedas, hasta ETFs. XTB cuenta con 13 filiales en todo el mundo, y tiene la confianza de más de 445.000 clientes.

Esta es una campaña de XTB sirviéndose de la imagen de una figura conocida. En 2020 la empresa presentó una serie de spots publicitarios en colaboración con uno de los entrenadores de fútbol con más éxito, José Mourinho, y anteriormente fue el actor de Hollywood Mads Mikkelsen quien colaboró en una campaña con XTB.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.