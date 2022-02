Startups, cripto y contenido adulto: Conocer cada país si se piensa en expansión Comunicae

miércoles, 16 de febrero de 2022, 16:56 h (CET) ¿Cuáles son las características que diferencian a un país de otro? Desde el país con más startups per cápita hasta el país con más micro influencers, Sortlist ha elaborado una tabla comparativa para determinar rasgos particulares de distintos mercados El estudio, elaborado junto a la plataforma de marketing HypeAuditor, brinda una visión general muy útil cuando se quiere entrar en un nuevo mercado y entender las principales diferencias entre ellos.

España: El alma de la fiesta

Discotecas y deportes: eso parece resumir el estilo de vida promedio de los españoles. Y aún así, de todos los mercados estudiados España se posiciona como el país con la mayor cantidad de marcas volcadas hacia traer visibilidad a los movimientos sociales, como la igualdad y la inclusión.

Las 7 principales características del mercado español:

España posee más de 1.300 startups, una proporción de 0,29 por cada 10.000 habitantes.

El 34 % de las marcas españolas ha puesto en marcha una campaña en materia social.

La tasa de desempleo en España es la más alta de todos los mercados estudiados.

España es el país con mayor número de cuentas falsas que siguen a influencers con más de medio millón de seguidores.

Los trabajos más buscados en este país están relacionados con el mundo del deporte.

El consumo medio de alcohol per cápita es de 12,67 litros; solo los alemanes consumen más.

22 de las 100 mejores discotecas del mundo se encuentran en España, incluyendo la número 1, lo que la convierte en el país que más contribuye a la lista. Características de los demás países analizados:

Francia: Los “fashionistas”

Fue el país líder en la industria de la moda, con 2.300 puntos en el índice del IFDAQ.

Más de 1.100 proyectos franceses en los sectores de «Ropa y accesorios» y «Lujo y joyería» fueron publicados en Sortlist en 2021.

También es el país número uno en exportaciones de perfumes, representando el 27,2 % del total de perfumes exportados a nivel mundial.

El trabajo más buscado es el de marketing.

Francia es el país con la mayor concentración de panaderías independientes del mundo, con más de 32.000 repartidas por todo el país. Alemania: La eterna dama de honor

Alemania es el segundo país con la tasa de desempleo más baja (4,3 %).

También es el segundo país con el número total más alto de startups (2.259 o 1 por cada 37.000 habitantes)

El trabajo más buscado es el de marketing.

El tema más trending en Instagram entre los alemanes es la música.

Los alemanes son los que más se comprometen con los nano influencers, aunque son los que menos tiempo pasan en Internet, con solo 5 horas y 26 minutos al día.

Solo una cuarta parte de las mujeres alemanas utiliza Pornhub, y es el único país que tiene «femdom» entre sus categorías más buscadas. Reino Unido: Los fundadores ebrios

Es la nación con más startups en la lista (6.042, aproximadamente 1,5 por cada 15.000 habitantes).

Según Forbes, es el mejor país para los negocios.

El Reino Unido registra la mayor cantidad de usuarios de criptomonedas de la lista, con casi un 5 % de la población figurando como propietarios de criptomonedas.

Cuenta con más de 47.000 pubs y 33.000 festivales.

Hay más de 18 millones de cuentas de Netflix en el Reino Unido, lo que lo convierte en el tercer país con más cuentas de Netflix del mundo, después de Estados Unidos y Brasil. Países Bajos: Amantes a las mascotas (y al porno)

Posee el salario medio neto más alto de la lista, unos 2.611 euros, y la tasa de desempleo más baja, del 4,1 %.

Además, posee 1 startup por cada 17.500 habitantes.

Los holandeses pasan un tiempo medio de 10 minutos y 38 segundos en Pornhub, el más largo de todos los países analizados.

Increíblemente, en los Países Bajos hay 10.000.000 mascotas más que el número total de personas, lo que significa que el holandés medio tiene 1,5 animales. Bélgica: Los nerds tecnológicos

Con 1 startup por cada 20.000 habitantes, Bélgica tiene una de las proporciones más altas.

Los puestos de trabajo más solicitados son los del sector de la informática.

Aunque solo el 36,9 % de la población tiene una cuenta de Instagram, Bélgica tiene la mayor tasa de engagement en esta red, con un 4,8 % de belgas que interactúan con los mayores influencers del mundo.

Las mujeres belgas son las que más se interesan por el porno, ya que el 35 % de la audiencia belga de Pornhub es femenina y el término más buscado es "lesbiana".

Los belgas están entre los líderes de la innovación en la UE, con un crecimiento del 9 % solo en 2021.

Según la FIFA, la selección belga de fútbol masculino ocupa actualmente el puesto número 1 del mundo. Emiratos Árabes Unidos: El paraíso influencer

Con diferencia, los EAU tienen la mayor tasa de empleo de todos los países que se han analizado, alcanzando un 70 %.

Asimismo, tienen la segunda tasa más alta de startups (1 por cada 15.000 personas) de la lista.

Más del 66 % de su población posee una cuenta de Instagram, haciendo de este país el hogar de la mayoría de los macro y mega influencers.

Irónicamente, el trabajo más buscado en Google en los EAU es el de contabilidad.

En Dubái también se encuentra la discoteca Cavalli, la segunda mejor del mundo según la International Nightlife Association.

El país tiene más de 1.100 hoteles, solo en Dubái existen 11.800 restaurantes y cafés en funcionamiento. Conocer más sobre el estudio aquí : https://www.sortlist.es/blog/startups-cripto-conoce-cada-pais-si-piensas-en-expansion/

Acerca de Sortlist

Sortlist es el mayor mercado B2B de Europa en el sector del marketing. La empresa se fundó en 2014 en Bélgica como una startup para conectar a empresas con agencias de marketing y creativas que se ajustan a sus necesidades. Hoy en día, Sortlist tiene oficinas en siete países.

