Quirónsalud impulsa la digitalización de las Urgencias Hospitalarias en la Comunidad de Madrid Comunicae

miércoles, 16 de febrero de 2022, 16:31 h (CET) Bajo la dirección de Juan Antonio Álvaro de la Parra, los hospitales públicos gestionados por Quirónsalud en Madrid han desarrollado conjuntamente el Circuito de Urgencia Digital para modular y atender la creciente demanda, manteniendo la excelencia en la oferta asistencial. Gracias a esta alternativa digital, más de 8.000 pacientes han sido atendidos de forma telemática. Menos del 15% de los pacientes han requerido una valoración presencial después de la consulta Dirigidos por Juan Antonio Álvaro de la Parra, los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba (Collado Villalba) han puesto en marcha el Circuito de Urgencia Digital con el objetivo de atender la creciente demanda de las Urgencias Hospitalarias garantizando la excelencia en la oferta asistencial gracias a la innovación y las nuevas tecnologías.

La iniciativa consiste en un circuito de asistencia con dos vías de entrada: la llamada telefónica externa o la videollamada desde el hospital. La primera vía permite al paciente solicitar asistencia de forma no presencial ante un problema de salud o síntoma preocupante llamando a un teléfono específico. El segundo caso estaría pensado para los pacientes que se han desplazado al centro por una serie de motivos de consulta asociados a patologías o situaciones más crónicas y de menor necesidad de atención urgente y que, tras ser valorado en triaje por Enfermería, ha sido clasificado con la escala Manchester como 4 o 5 -niveles de situación menos emergentes en este sistema homologado de categorización de riesgo clínico y priorización de pacientes-. Si el Médico de la Urgencia Digital estimara necesaria la atención presencial del paciente, la coordinará con sus compañeros de presencia física en el hospital.

“Bajo nuestro punto de vista, la atención sanitaria basada en el valor y los resultados de salud no es una moda” ha comentado Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente de los hospitales que han desarrollado la iniciativa.

Alto nivel de satisfacción

Y es que los esfuerzos volcados sobre la iniciativa han dado sus frutos, unos resultados avalados por los datos recogidos tras cuatro meses de funcionamiento: se han atendido a través de este circuito a unos 8.000 pacientes en los cuatro hospitales implicados en el proyecto, con un nivel de satisfacción ato o muy alto -medido por NPS, Net Promoter Score, herramienta que mide la satisfacción y lealtad de los clientes de una empresa basándose en las recomendaciones-, superior en muchos casos al obtenido en las atenciones presenciales.

Con la vista puesta en nuevos objetivos, los promotores del proyecto prevén incrementar progresivamente el número de pacientes atendidos a través de este circuito hasta alcanzar los 170 pacientes al día entre los cuatro hospitales citados, lo que representa alrededor de 60.000 pacientes al año valorados en la Urgencia Digital.

