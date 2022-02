Estos son los retoques estéticos que triunfan entre los hombres para parecer más jóvenes Comunicae

miércoles, 16 de febrero de 2022, 15:35 h (CET) Clínica Clever Man se hace eco de la noticia lanzada por Voz Populi sobre los tratamientos más demandados por los hombres para parecer más jóvenes Clínica Clever Man, una clínica de medicina estética para hombres especializada en tratamientos de aumento de mentón para hombres, se hace eco de la información aportada por Voz Populi sobre los tratamientos que han causado más sensación entre los hombres y que les hace parecer más jóvenes.

La medicina estética ha sido un tema tabú durante muchos años. Poco a poco, tanto las mujeres como los hombres se han animado a contar sus experiencias con las agujas y las buenas sensaciones que les deja. El porcentaje de mujeres y hombres que deciden mejorar su piel y su imagen en general es bastante equilibrado.

La edad que más demanda este tipo de tratamientos ronda entre los 40 y 50 años y, debido a su demanda, el repertorio de retoques estéticos en hombre no para de crecer, convirtiéndose en un catálogo cada vez más numeroso. Igualmente, todos se adaptan a los objetivos y las necesidades de cada persona.

Lo ideal es trabajar el prerejuvenecimiento y rejuvenecimiento, encontrando un equilibrio natural conservador. La prioridad para los hombres cuando acuden a una clínica de medicina estética es cuidar su piel, sobre todo, hidratación mediante tratamientos de ácido hialurónico no reticulado. Además, utilizan técnicas de redensificación para aportar más color a la piel, más brillo y una textura más firme, pero sin aportar volumen.

El tratamiento más demandado por ellos es la Toxina Botulínica para tratar las arrugas del tercio superior, disminuir o eliminar las líneas de expresión del entrecejo, área frontal y zona periocular, disminuyendo el aspecto cansado del rostro.

Otros clientes, sin embargo, solicitan la masculinización facial, es decir, marcación de mandíbula y aumento de mentón, en la que se realiza una recuperación de contornos mandibulares.

También, gracias al ácido hialurónico, es posible cambiar la forma de la nariz. De ahí, que esté tan solicitada la rinomodelación con ácido hialurónico, es decir sin la necesidad de entrar en un quirófano.

