El auge de los detectives privados para desenmascarar las bajas fraudulentas por Covid

miércoles, 16 de febrero de 2022, 15:39 h (CET) Domca se hace eco de la noticia lanzada por Antena 3 sobre las empresas que recurren a los detectives privados para investigar sobre las bajas fraudulentas por Covid Domca, una empresa de detectives en Sevilla especializada en detectives laboral en Sevilla, se hace eco de la información aportada por Antena 3 sobre la contratación de las empresas a detectives privados para investigar sobre las fraudulentas bajas por Covid

En la sexta ola se han producido muchas bajas laborales a consecuencia del Covid. Esto no solo ha colapsado la atención primaria sino que ha producido un cambio en el sistema para agilizar la burocracia. Además, en muchos casos, muchas personas se aprovechan de esta situación para no acudir a sus puestos de trabajo.

En estos últimos meses ha incrementado la contratación de detectives privados. Aunque no son bajas de larga duración, pues el contagio en la mayoría de los casos no pasa los siete días, muchas personas son recurrentes e, incluso, en algunas ocasiones se producen chivatazos dentro del clima de trabajo.

Además, las personas que intentan estafar a las empresas en las que trabajan, aprovechan esa semana de ausencia laboral para desempeñar otras labores y, así, ganar un dinero extra. El caso más llamativo es el de un camarero que se cogió la baja dos veces en el mismo mes para aprovechar el trabajo en otro lugar.

Un sector que ha tenido que recurrir a estos profesionales ha sido la empresa de limpieza del Ayuntamiento de la Palma. Este servicio se ha contratado debido al 12% de absentismo laboral debido a estas bajas laborales.

Otros fraudes que se están cometiendo y que demandan las actividades de estos profesionales son las estafas a las compañías de seguros. En este pasado año, se disparaban un 21% los falsos partes de seguros de coche. En este, tratan de incluir daños ajenos al siniestro. El motivo de ello es la situación económica derivada de la pandemia.

