El pienso natural, como el que elabora la marca española Lenda, es el mejor alimento para el perro, ya que le permite desarrollarse cuando es cachorro y mantener una buena salud en la edad adulta.

Sin embargo, los perros responden a los estímulos a través de conductas aprendidas, lo que puede propiciar que no quieran comer un pienso natural, esperando así conseguir otros alimentos a cambio. Pero, siguiendo algunos trucos, esta situación se puede solucionar.

Cómo educar al perro para que coma pienso Para aquellas personas que están buscando trucos para conseguir que su perro coma pienso, antes de nada, es importante asegurarse de que el animal está sano, ya que el no comer puede ser un síntoma de alguna patología. Una vez descartada esta opción, asegurando que el perro está en óptimas condiciones, se debe saber que estos animales pueden aguantar varios días sin comer, por lo que no es necesario asustarse si permanece unas horas sin ingerir nada.

El primer consejo es que de poco sirve realizar una mezcla con otros alimentos o con comida húmeda, ya que de esta forma se refuerza un mal hábito, haciendo que el perro solo coma si el pienso lleva algún extra añadido. La alimentación húmeda es excelente, pero en un caso así debe ser un alimento complementario que se puede usar, por ejemplo, para rellenar juegos interactivos.

Para que el perro se acostumbre, es importante que tenga siempre a su disposición el pienso natural y agua, necesaria para que se mantenga hidratado. Es fundamental que nadie de la familia le dé ni siquiera un trocito de las sobras ni nada por el estilo, ya que, aparte de poder causarle un problema digestivo, esta situación conseguiría potenciar su comportamiento en lugar de erradicarlo. Esta transición solo funciona si el dueño del perro es estricto y solamente le da una alimentación completa y adecuada para él.

Una buena forma de conseguir la atención de la mascota es estimular su olfato a través del pienso. El olor siempre va a ser el primer reclamo para que elija comer un alimento sin ni siquiera haberlo probado antes. Por ejemplo, si se esconden por la casa croquetas, el perro tendrá que buscarlas para poder comer, lo que hará que el pienso se convierta en un premio y comer sea una experiencia estimulante y satisfactoria para el animal.

Pienso natural de alta calidad elaborado por Lenda Por norma general, la razón más habitual por la que un perro no come pienso es, simplemente, porque no le gusta. En este caso, es fundamental ofrecerle un alimento de alta calidad, como el que elabora Lenda, que en sus recetas solo incluye materias primas naturales e ingredientes de grado A, con los mismos estándares que los alimentos de consumo humano.

Al final, el mejor truco para que un perro coma pienso es proporcionarle un alimento de calidad, completo y natural, con el que no dudará lo más mínimo en comer porque, aparte de asegurar su salud y bienestar, estimulará su olfato y gusto.