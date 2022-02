Cómo comprar fácilmente y con seguridad un coche de segunda mano importado

El número de coches de importación en España está creciendo exponencialmente en la actualidad. Y esta tendencia de compra, según expertos en el sector, puede estar relacionada directamente con dos circunstancias: la primera son los largos plazos de entrega que la pandemia ha traído como consecuencia para quienes desean comprar un coche nuevo. En muchos casos, esta espera llega a ser superior a un año.

La segunda razón que está llevando a muchos españoles a optar por la opción de comprar coches importados de Alemania es la escasa oferta actual en coches de segunda mano que ofrece el mercado español. Sobre todo, en comparación con la de otros mercados internacionales como el alemán, donde el número de coches seminuevos disponibles es ampliamente superior. Cuando se trata de comprar coches de media y alta gama esta diferencia todavía es mayor.

En cifras, en el principal portal de búsqueda de coches de segunda mano en España, coches.net, actualmente existen alrededor de 161.000 vehículos disponibles. Mientras que, en mobile.de, el portal de referencia alemán, se anuncian más de un millón de coches. Sin duda, estas diferencias en volumen otorgan ahora al mercado de venta de coches de segunda mano alemán un atractivo especial. Menores tiempos de espera (45 días aproximadamente desde la compra allí), mayor diversidad, precios más competitivos y la posibilidad de encontrar modelos de vehículos (y extras) que difícilmente se encontrarían aquí. Estas son las principales razones por las que muchos españoles prefieren buscar fuera el coche de sus sueños. Muchas personas no saben que, en ocasiones, los coches alemanes traen de serie extras por los que en España se pagarían precios desorbitados.

Sin embargo, no todo es de color de rosa cuando se habla de comprar coches importados. Esta operación puede conllevar riesgos si uno decide actuar por su cuenta (pensando en ahorrar algunos euros) o contrata a un intermediario español que no es especialista en traer coches de importación a España. Dado el contexto favorable al que se ha referido ya, muchas compraventas y concesionarios están empezando a traer coches de fuera. Si bien, incluso para estos profesionales, puede ser complicado no llegar a ser estafados.

¿Cómo comprar un coche de importación de segunda mano de forma segura? Moncho Burgos, fundador de la empresa M Burgos CARS, especializada desde hace más de 17 años en la compra de vehículos de importación, explica que, desde su experiencia, si se quiere evitar este tipo de estafas es fundamental contar con el know-how (saber hacer) necesario para entender bien cómo funciona este mercado y saber desenvolverse en él. Sin embargo, para este experto en el sector, lo que todavía es más importante para el éxito de la operación es controlar el know-who. Es decir, saber elegir con quién trabajar. Ya que solo de esta forma se puede estar seguro al 100 % de que la compra que se está a punto de realizar es segura.

En este sentido, desde el punto de vista de la marca M Burgos CAR Advisors y su creador, todo se resumiría en: dejarse aconsejar por un equipo profesional, que cuente con los suficientes años de experiencia y una extensa red de proveedores de confianza a nivel internacional; como es el caso de esta firma española que se ha convertido en un referente incluso para otros concesionarios nacionales que actualmente cuentan con sus servicios para realizar este tipo de compras extranjeras. “Por supuesto, buscar y leer las reseñas de anteriores clientes también debe ser una medida de precaución que todo comprador debería tomar antes de contar con nuestros servicios o con los de cualquier otro compraventa”, explica Moncho.

Por estas y otras razones, M Burgos CARS se ha consolidado como una de las empresas nacionales más potentes en la importación de coches seminuevos a la carta. Este último término hace referencia a que es el cliente quien elige a medida y desde 0 el coche que acabará comprando. “El método que seguimos es muy simple – explica Moncho – nuestros car advisors escuchan atentamente las peticiones del cliente, y le asesoran hasta encontrar juntos el coche que más se ajusta a sus necesidades. Es un viaje en equipo desde el principio”. Para garantizar la felicidad de sus clientes, estos profesionales cuentan, además, con partners en cada país, quiénes acuden in situ a los concesionarios donde se encuentran los coches alemanes que les interesan. “Nuestro objetivo con esta alianza es minimizar riesgos. Nuestros colaboradores revisan cada detalle minuciosamente, tanto exterior y sistema mecánico antes de realizar la compra”, explica el fundador de M Burgos CARS.

Lo que marca la diferencia del servicio de M Burgos CARS Como es lógico, las buenas elecciones requieren de la colaboración de personas especialistas en la materia. Moncho Burgos descubre algunas claves para entender mejor cómo trabaja el equipo M Burgos CARS y lo qué los ha llevado a conseguir una valoración de sus clientes de 4,9 sobre 5 estrellas en Google: “Para empezar, todo el personal debe cumplir con ciertos parámetros que se ajusten a la identidad de la empresa. De hecho, desde logística hasta atención al cliente, todos nuestros trabajadores se comportan siguiendo nuestros valores: personalización, cercanía y sencillez”, explica Moncho.

Además, específicamente los car advisors o asesores de M Burgos CARS, deben cumplir otros requisitos concretos. El primero es sentir afinidad por los coches, ya que no es posible brindar un buen servicio sin sentir pasión por lo que se vende. En segundo lugar, está la habilidad de escuchar. Un asesor de compra debe entender realmente cuál es el tipo vehículo que busca el cliente, así como sus necesidades imprescindibles y deseables para aconsejarle bien. Y el tercer requisito de todo buen asesor de coches es tener curiosidad e interés por investigar y estar siempre al día en el sector.

En definitiva, sacar partido de todas las ventajas que ofrecen los mercados de vehículos de segunda mano más consolidados, como el alemán, está en manos de cada cliente. Para acertar, es solo cuestión de no dejarse llevar por ofertas demasiado baratas o engañosas e informarse previamente acerca de la empresa española que contratemos como intermediaria. A la vista, existen empresas que pueden garantizar la seguridad en la operación, como M Burgos CARS y que ayudarán a sacarle la máxima rentabilidad a la compra, ofreciendo un servicio llave en mano e involucrándose en todo el proceso desde el principio; hasta encontrar ese coche con alma que les enamore y encaje con ellos.