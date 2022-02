Tu Trastero renueva su imagen

El Grupo Tu Trastero renueva y actualiza su imagen con el fin de reforzar la ventaja conseguida frente a sus competidores y destacar su relevancia con su publico objetivo, en un momento en el que el mercado del self-storage se está desarrollando mucho en España y la marca Tu Trastero quiere evolucionar junto a él, destacando su visibilidad junto a su digitalización y calidad El Grupo Tu Trastero, como líder español del sector de self-storage en España, actualiza su marca corporativa con el fin de:

Reforzar la ventaja conseguida frente a los competidores y Destacar la notoriedad y relevancia con su público objetivo. Pero ello, manteniendo, la esencia de la marca con su nombre, su cajón y sus colores, destacando “el nombre”, que refleja de una forma fácil y directa la actividad principal.

Rafael Alonso Lete, consejero delegado y fundador de Tu Trastero, considera que el público asocia el logo de Tu Trastero con el mensaje a transmitir, que la tipografía se corresponde con el estilo de comunicación actual, que los colores aportan el sentimiento cercano que buscan despertar en los clientes y el descriptivo enuncia de forma sintética la esencia de la empresa.

En Tu Trastero han decidido realizar este cambio, después de los comentarios de muchos clientes y amigos que les han transmitido sus opiniones y sugerencias, con una alta dosis de confianza y de fidelidad.

De todas las sugerencias recibidas, destaca, la preferencia de todos por ”el nombre”, Tu Trastero, que gusta mucho, por lo cercano, amigable, sencillo y directo que es, sin anglicismos ni palabras técnicas o rebuscadas sin sentido, que no transmiten la actividad de la empresa.

Así pues, han tomado la decisión de reducir el tamaño del cajón, para destacar el nombre sobre el grafismo, más propio de los tiempos vigentes.

Con este cambio en el logo de Tu Trastero persiguen:

Preservar la integridad actual de la marca española líder en el sector

Infundir una nueva energía al negocio consolidado tras 18 años.

Asegurar que la imagen institucional se mantiene actualizada en un mercado cambiante y dinámico.

Expandir el alcance de la empresa a nuevos clientes.

Revitalizar la marca con lo que es y hace actualmente. Todo ello, les proporciona una imagen moderna y fresca, con un coste realmente bajo.

Este cambio lo van a poner en marcha de forma progresiva, empezando por el área digital (web, app, redes sociales, etc.), el área de comunicación (emails, panfletos, tarjetas, etc.) y el área de publicidad (carteles, radio, tv, etc.), para posteriormente aplicarse a los activos físicos (sus emplazamientos, los Centros).

Rafael Alonso Lete, consejero delegado y fundador de Tu Trastero, quiere destacar que la marca “Tu Trastero”, es uno de los pilares y fortalezas de la empresa reconocida en el mercado de self-storage de España.

Este cambio se produce en un momento en el que el mercado de alquiler de trasteros y mini-almacenes privados se está desarrollando mucho en España y la marca Tu Trastero quiere evolucionar junto a él, destacando su visibilidad junto a su digitalización y calidad. El Grupo Tu Trastero, sigue su proceso de expansión por la geografía española analizando y estudiando nuevas posibles ubicaciones.