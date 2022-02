Alquiler de casas y apartamentos de vacaciones en Lanzarote y Tenerife con Rock Rentals Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El alquiler de viviendas y apartamentos en España se ha convertido en un nuevo negocio para las personas que buscan ganar dinero extra con sus propiedades. Actualmente, existen empresas que ayudan a los propietarios a conseguir un mayor número de clientes y turistas interesados en alquilar un piso o una casa.

Una buena opción entre ellas es la compañía Rock Rentals, la cual se especializa en el alquiler de viviendas y apartamentos para vacaciones en Lanzarote y Tenerife. Estas dos islas son muy visitadas por los turistas y españoles debido a sus parques temáticos, playas y otros paisajes naturales.

Gestión de alquiler de casas y apartamentos en Lanzarote y Tenerife Una excelente forma de ganar dinero en Lanzarote y Tenerife es a través del alquiler de propiedades, ya que estas islas son visitadas de forma constante por turistas extranjeros y de todos los rincones de España. Rock Rentals ofrece a los propietarios un servicio de gestión del alquiler de sus villas, viviendas vacacionales, apartamentos turísticos, etc. Esto significa que las personas pueden contratar a esta empresa para que se encargue de realizar los contratos y verificar la legalidad de cada uno de los documentos a firmar.

De igual manera, incluyen en sus servicios un seguro para casas y alojamientos turísticos, con el objetivo de proteger la propiedad de sus clientes. Además, Rock Rentals cuenta con profesionales del sector inmobiliario que conocen cada una de las técnicas y métodos de ventas y marketing que son necesarios para sacar la mayor rentabilidad al alquiler de una propiedad. Por otra parte, su servicio de gestión incorpora un manejo profesional de portales de búsqueda de alquileres como Airbnb, Booking, etc.

¿Por qué alquilar una propiedad en las islas Lanzarote y Tenerife? España es un país que cuenta con islas paradisíacas que cada año son visitadas por turistas de todos los rincones del mundo. Entre ellas, Lanzarote y Tenerife han destacado por su clima, hermosas playas, atracciones turísticas, restaurantes con excelente gastronomía, fiestas locales, etc. Por supuesto, cada una de estas islas cuenta con características distintivas que pueden atraer a un tipo de turista en específico.

Por ejemplo, en Tenerife las fiestas son más animadas mientras que en Lanzarote se pueden encontrar mejores playas y estancias más cortas para dar un paseo con los más pequeños. La agencia de alquiler Rock Rentals utiliza cada uno de estos puntos clave para atraer a los turistas durante sus servicios como gestor de alquileres para ambas regiones de España. Esto incluye un servicio de diseño de interiores y toma de fotos profesionales para que los turistas puedan apreciar el apartamento turístico, en el cual pasarán sus vacaciones.

Rock Rentals es una empresa que ofrece servicios de gestión inmobiliaria en Canarias, además de otras zonas de España, específicamente aquellos relacionados con el alquiler de villas y apartamentos turísticos en Lanzarote y Tenerife. Esta destaca de otras empresas por su eficiente conocimiento de portales, seguros para casas, atención al cliente las 24 horas, etc.



