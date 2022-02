La malagueña Aticco Properties y la granadina Selling inmobiliaria se asocian para poner patas arriba el sector inmobiliario en Granada. Por los expertos inmobiliarios Antonio Guijarro y Javi Da Corsa Emprendedores de Hoy

Dos amigos granadinos se reencuentran años después, por casualidades de la vida, con un mismo objetivo y camino. Ambos motivados por crecer, más aún, personal y profesionalmente, rompiendo con el convencionalismo del sector. Antonio Guijarro (fundador de Selling inmobiliaria) y Javi Da Corsa (fundador de Aticco Properties) deciden poner en marcha su know how.

Javi Da Corsa, natural de Granada, con necesidad de no romper la vinculación con su ciudad natal y parte de su familia, y Antonio, con un sentimiento de pertenencia muy fuerte por su ciudad, se encuentran con el mismo propósito y pasión por su trabajo. Ambos con una larga experiencia en diferentes líneas dentro del sector: coliving, administración de fincas, comercialización de venta y alquiler de media estancia, etc.

Esta apuesta por la unión de sus dos marcas da como resultado una amplia cartera de clientes fuertemente fidelizada gracias a su buena praxis. En su cartera de inmuebles a la venta y alquiler, abunda un producto con carácter, emblemático y especial. Serán la primera agencia inmobiliaria certificada como 100% digital, contando con lo último en tecnología y herramientas digitales: Metaverso, matterport, dapps y lo último en programática. Gracias también al fuerte apoyo de la londinense Aveon.

El equipo humano de la fusión que hay detrás, está formado por expertos en materia inmobiliaria, abogado inmobiliario, arquitecto técnico, especialistas en marketing, agentes multilingües (inglés, alemán, holandés, francés), línea de negocio propia especializada en desarrollo inmobiliario, etc.

Como dato curioso, el uso de lo último en tecnología y herramientas digitales, que pueden hacer el trabajo de varios agentes inmobiliarios con varios clics, marcará un cambio significativo frente al resto de agencias y corredores, que quedarán obsoletas con el tiempo. Se les puede visitar en calle Príncipe 5, junto al Ayuntamiento de Granada.



