miércoles, 16 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El 63% de los clics tras teclear en Google u otros buscadores son para los primeros tres resultados. De la misma manera, el porcentaje de usuarios que accede a la segunda página de una búsqueda es ínfimo. De estos datos, comprobados por varios estudios, se desprende la importancia que tiene para una empresa o negocio el posicionamiento en internet. Los que aparecen más arriba consiguen generar más tráfico para sus sitios web, y, por lo tanto, logran más ventas o suscripciones a sus servicios.

En este sentido, una forma de mejorar el posicionamiento de un sitio web es mediante el conjunto de diferentes técnicas, como la propuesta porSETROI. Se trata de una empresa española que cuenta con un método innovador para mejorar la visibilidad de los negocios a través de la publicación de notas de prensa en distintos medios digitales. El equipo de redactores trabaja para asociar palabras clave con los sitios de los clientes, y de esta manera conseguir más tráfico para ellos.

Ahora bien, antes de contratar cualquier tipo de servicio, y sobre todo uno que resulte innovador, la mayoría de los usuarios realizan una búsqueda para conocer las experiencias de los clientes de una determinada empresa. Si se introduce “opiniones SETROI” en cualquier buscador es posible encontrar comentarios positivos en la absoluta mayoría de los casos. Gran parte de ellos destacan el servicio al cliente y la atención permanente que se consigue en SETROI.

Casi cualquier negocio puede formar parte de SETROI El método de posicionamiento que diseñó SETROI es adaptable a cualquier tipo de negocio que desea aumentar su visibilidad, sin importar el sector ni el tamaño. De hecho, su cartera de clientes cuenta con start-ups, pequeños negocios familiares, empresas establecidas y compañías reconocidas con una larga trayectoria. Además, abarcan todo tipo de áreas, desde la estética, la publicidad y la gastronomía hasta la inmobiliaria, el diseño y el arte, pasando por la salud, la ciencia, la tecnología, el ocio y cualquier otro tipo de sector. Los únicos temas que no se pueden tratar son aquellos considerados por la ley como delicados.

Las notas de prensa publicadas en los medios de comunicación online producen un impacto positivo tanto para pequeñas marcas como para grandes corporaciones, lo que es posible comprobar a partir de las opiniones SETROI disponibles en internet. En cada nota de prensa las empresas comparten información relevante sobre sus productos o servicios. También es posible abordar lanzamientos, eventos o sucesos corporativos.

La estrategia de SETROI para mejorar el posicionamiento de sus clientes El objetivo es que toda esta información llegue a muchos lectores. Las notas mejoran la reputación onlinede las empresas, y además proveen de enlaces externos a los sitios web de los clientes, lo que sirve para ganar tráfico, pero también para mejorar la reputación ante buscadores como Google. Todas las piezas están redactadas por profesionales bajo una estructura periodística que consigue destacar lo que es relevante para los objetivos que las marcas pretenden conseguir.

Antes de su publicación, las notas atraviesan un proceso de elaboración en el que también participan los clientes. Lo primero que se hace es un análisis de los contenidos más relevantes y palabras clave para cada negocio. De esta forma, se busca asociar a las páginas de cada empresa con los términos que buscan sus potenciales clientes en internet. Tras ser redactado, el texto se envía al cliente que contrata el servicio para que se realice una revisión. Cuando el contenido está aprobado se pasa a la fase de publicación.

Las notas elaboradas por SETROI se divulgan en cientos de periódicos digitales. La estrategia de posicionamiento se apoya en la buena reputación de todos estos sitios. Cuando son mencionadas en este tipo de medios, los buscadores como Google consideran que la empresa, y su sitio web, son confiables y relevantes. De esta forma escalan de posición ante las búsquedas de determinadas palabras clave.

Más tráfico y otras ventajas del servicio de SETROI Las empresas que recurren a los servicios de este equipo logran aumentar el tráfico hacia sus sitios web, lo que también se puede comprobar en las opiniones SETROI online, porque los periódicos digitales reciben miles de visitas por mes de lectores de todas partes del mundo. A su vez, es muy posible que esos usuarios que leen las notas hayan llegado allí mientras buscaban referencias sobre un producto o servicio que buscan adquirir. Obtener información sobre algo que se quiere comprar a través de una nota periodística aporta confianza y puede terminar de impulsar una venta.

SETROI logró terminar con la idea que indicaba que las notas de prensa eran una forma de promoción exclusiva de las grandes empresas. Ahora todas pueden acceder a vender más a través de este método, que es eficaz y se adapta a distintos presupuestos. La cuota es mensual y no tiene permanencia.

¿Por qué son importantes las opiniones de los clientes sobre el servicio de SETROI? Las opiniones de los clientes, en la sociedad actual, son un medio de información muy importante tanto para los usuarios como para las propias empresas. Quienes buscan adquirir un bien o un servicio desean conocer la experiencia de otros para tener una referencia fiable acerca de una marca. A su vez, las compañías que reciben comentarios positivos se benefician porque adquieren credibilidad y fiabilidad ante el resto del público.

Además de su carácter informativo, las opiniones de los clientes tienen implicaciones prácticas. En el caso puntual de SETROI, son utilizadas como base para optimizar los servicios. Esto es así porque las palabras que vierten los clientes en distintos sitios web contribuyen a medir de manera eficaz su satisfacción. Una vez que se recaban las opiniones SETROI, la empresa es capaz de afianzar el vínculo con los usuarios y motivarse para continuar por el sendero de la excelencia. También es posible tomar nota sobre los aspectos a mejorar en función a lo que expresan los clientes.

Parte del crecimiento que experimentó SETROI, constante durante todo el 2021, es el resultado de las opiniones de sus clientes, que refuerzan la profesionalidad, calidad y excelencia de su trabajo. En particular, la firma da mucha relevancia a este aspecto. Las compañías que no se preocupan por las opiniones que se emiten sobre sus servicios pierden una herramienta orientadora muy importante. Al tenerlas en consideración es posible medir el impacto que se está teniendo en las personas y valorar los esfuerzos que se realizan cotidianamente.

Lo que dicen los clientes acerca de SETROI Una forma de averiguar qué opinan los usuarios de SETROI sobre los servicios de la empresa es realizar una búsqueda en internet. Por el interés cada vez mayor que despiertan sus servicios y el excelente trabajo que permitió un gran crecimiento, dicha búsqueda es cada vez más frecuente. Uno de los primeros resultados lleva a una nota publicada en un diario digital que se interesó por los servicios que ofrece la firma. En los comentarios distintos usuarios valoraron sus experiencias.

Uno de ellos destaca que el contrato del servicio es sin permanencia y relata: “Probé un mes y pedí la baja, pero cuando me entregaron el informe con los resultados solicité seguir, llevo ya 5 meses y pienso continuar por lo menos por un año más si todo sigue igual”. Otra usuaria, que se identifica como Susana, calificó al servicio de “muy bueno” y destacó que en una de las notas había una frase que no le apetecía. De inmediato, cuenta la clienta, el departamento de periodistas se comunicó con ella para realizar los cambios necesarios.

Todas estas entradas calificaron al servicio de SETROI con cinco estrellas. Lo mismo hizo otra usuaria que cuenta que empezó contratando los servicios para un sitio web y ya lo amplió a otras tres páginas. Algunos también destacan la atención personalizada que reciben de algunos de los empleados de la firma. Aitor, otro cliente, además expresó que desea que “hicieran páginas web”, porque le encanta el trato que recibe por los servicios de SEO y prensa.

Otra de las revisiones menciona “la buena atención y disponibilidad”. Justamente, la atención al cliente es un aspecto que los clientes destacan con frecuencia en las opiniones SETROI. Por otra parte, una de las revisiones más optimistas de los servicios de la compañía dice lo siguiente: “No he visto nada tan organizado como SETROI, nada más pagar llega un email con un vídeo que explica todo, te llama alguien, una chica en mi caso, para darte la bienvenida y te envían copia de todo por correo”. “Se puede manejar todo desde el móvil”, agrega este mismo cliente. “Cuesta muy poco para todo lo que ofrecen”, asegura otro.

Cómo acceder a los servicios de SETROI Para disfrutar de las ventajas que ofrecen los servicios de SETROI es posible completar el formulario que se encuentra en su sitio web o llamar a las oficinas que la firma tiene. Pocas horas después del contacto, un profesional del equipo de la compañía llamará al cliente para explicarle todos los detalles del servicio, presentarle todas las opciones con las que cuenta, asesorarle sobre el plan más adecuado para él y resolver cualquier tipo de duda.

La cartera de clientes de SETROI está integrada por más de 1000 empresas, tiendas online, marcas y negocios. Todos ellos ya cuentan con una mejor reputación en internet y son capaces de llegar a nuevos y potenciales clientes tanto en España como en el exterior.

Atención adecuada y una técnica efectiva Tras repasar las opiniones SETROI obtenidas de distintas fuentes es posible resaltar dos aspectos del servicio de la compañía que se repiten en los comentarios. En primer lugar, muchos aprecian el trato, la rapidez y la eficiencia con la que se desempeña el equipo de trabajo de la empresa. En este rubro no hay ninguna opinión negativa o crítica.

En segundo lugar, los usuarios aprecian el método de posicionamiento SEO que diseñó SETROI y los resultados que se obtienen. Queda claro que las opiniones más frecuentes indican que el servicio es innovador, atractivo y efectivo. De esta manera, las marcas encuentran en él una herramienta para promover el desarrollo y el crecimiento de su operación. Las opiniones favorables de los clientes y el relato de los casos de éxito permiten concluir que SETROI, en estos momentos, es una de las empresas de marketing más relevantes y trascendentes de España.



