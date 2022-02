Sí, fue magia. El caso de los dos argentinos que hechizaron al mundo Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Julián Ávila y Marcos Amadeo crearon una tecnología de personalización única en el mundo.

Hace poco más de 20 años, Marcos Amadeo hacía magia por propinas en Palermo, una zona plagada de bares y restaurantes en Buenos Aires, Argentina. Cuando llegaba a su casa, lavaba las cartas con un “trapito” con detergente, porque no tenía dinero para comprarse unas nuevas. Julián Ávila soñaba con ver un mago, pero ni en los cumpleaños, ni en la tele, ni en la calle encontraba alguno. Hasta que un verano, a los 12 años, con enormes manchas en la piel que ningún médico podía diagnosticar, visitó a un pediatra que le hizo un truco de magia para sacarle el miedo. Al día siguiente las manchas desaparecieron y quedó fascinado. Un año después, hacía shows entre conocidos.

Tras haber obtenido en 2013 el Merlín Magic Award en 2013, el galardón que otorga la Sociedad Internacional de Magos, los dos artistas dieron un giro de 180 grados pasando de ser exitosos ilusionistas a expertos en tecnología.

En 2014, tuvieron una idea para una campaña publicitaria y se la ofrecieron a Coca-Cola en Argentina. Al principio, les costó bastante ser escuchados, pero cuando lograron concretar la reunión fascinaron con sus ideas a los ejecutivos de la marca.

Campaña de éxito, basada en una tecnología de personalización propia Julián y Marcos diseñaron y presentaron una campaña digital utilizando una tecnología de personalización que habían desarrollado para sus espectáculos de magia.

La campana fue un éxito. Ganaron más de 35 premios en concursos internacionales de Marketing y Publicidad. Al año siguiente, Coca-Cola los contrató para diseñar la campaña Mundial de Navidad.

Con semejante éxito, Julián y Marcos decidieron enfocarse en la tecnología de personalización y crearon una gran compañía.

Hoy cuentan con oficinas en Argentina, México, Miami y Madrid y presencia en otros siete países.

En 2019, Asombro Extremo ha desembarcado en España en donde ya ha diseñado reconocidas campañas personalizadas para grandes marcas como El Corte Inglés, Mapfre, Real Madrid, Iberia, Konzum, etc.

En este momento, su compañía se encuentra trabajando en tecnología vinculada a la Inteligencia Artificial y a la personalización de IOT (Internet of Things).



