Los exámenes de Cambridge y su historia, por Velvet School

miércoles, 16 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Existen certificaciones reconocidas a nivel internacional, que permiten demostrar el dominio del idioma inglés que tiene una persona. Unos de los más reconocidos son los exámenes de Cambridge. El inglés es un idioma universal que permite comunicarse con diversas personas alrededor del mundo.

Estas pruebas son bastante rigurosas y han sido elaboradas por expertos en la materia. En Velvet School ofrecen cursos de inglés que se ajustan a diferentes necesidades. Los exámenes de Cambridge y su historia es algo que muy pocas personas conocen, por lo cual resulta de gran utilidad ahondar un poco más en el tema.

Los reconocidos exámenes de Cambridge y su historia Cambridge English Language Assessment es parte de la Universidad de Cambridge. El primer examen creado por Cambridge English, fue el Certificate of Proficiency in English (CPE), en el 1913 al módico precio de 3 libras y todos los candidatos debían tener, al menos, 20 años y figurar dentro del mundo docente.

El examen se podía realizar solamente en Cambridge o Londres y tenía una duración de 12 horas, aunque hoy en día el tiempo se ha reducido a 4 horas. Las partes del examen eran las siguientes. La traducción del inglés al francés o alemán tenía una duración de 2 horas y más tarde se amplió al español e italiano. También se incluía la traducción del francés o alemán al inglés y la gramática inglesa, con una duración de 2,5 horas y que también más tarde se amplió al español e italiano. Además, las pruebas incorporaban ensayos que, con 2 horas de duración, se establecían como escritos en lo que se analizaban y se comentaba algún concepto, dando su propia visión y opinión personal. También la literatura inglesa (3 horas) y la fonética (1,5 horas) formaban parte del examen. Finalmente, se realizaba una prueba oral de 30 minutos y una lectura en voz alta y conversación, también durante 30 minutos.

Como se puede observar, en aquellos tiempos se daban mucha importancia a la traducción cosa que luego fue paulatinamente cambiando con el paso de los años.

En el 1945 se hicieron varios cambios para que fuera más liviano y se amplió también a los estudiantes extranjeros. Los principales cambios fueron la eliminación de la fonética y los ensayos fueron más bien una prueba de competencia en escritura y no sobre cultura británica.

En el 1932 se abrieron los primeros centros examinadores fuera de Inglaterra, como por ejemplo en Hamburgo, París, Roma, Oslo, Zúrich.

En 1939, debido a la gran afluencia de refugiados españoles de la guerra civil y de la Europa en guerra, Cambridge vio la necesidad de una evaluación del idioma a nivel inferior al CPE. Nació “The lower Certificate in English (LCE)”

En el 1975, con la evolución de la enseñanza y sobre todo a nivel comunicativo, LCE fue revisado y renombrado como First Certificate in English (FCE).

Quienes deseen presentar alguno de estos exámenes, pueden acudir a Velvet School, en donde encontraran todo lo necesario para aprender este importante idioma y prepararse para estas reconocidas pruebas.



